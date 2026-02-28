Les héroïnes ont décidément la cote sur Prime Video ces derniers temps. Entre La Falaise, film d'action débridé avec Priyanka Chopra Jonas (Quantico), ou encore Pretty Lethal, autre film d'action qui oppose une troupe de ballerines à de dangereux criminels, les femmes sont à l'honneur. Aujourd'hui, l'une des aventurières les plus emblématiques du jeu vidéo arrive sur la plateforme avec l'une de ses adaptations cinématographiques.

Une héroïne iconique du jeu vidéo arrive sur Prime Video

On parle évidemment de Lara Croft, chasseuse de trésors iconique de la franchise Tomb Raider. Alors qu'une série est actuellement en production pour Prime Video, avec Sophie Turner dans le rôle de l'aventurière, c'est bien l'un des films des années 2000 qui débarque aujourd'hui. À l'époque, Lara était interprétée par Angelina Jolie qui, pour beaucoup, incarnait parfaitement l'héroïne des premiers jeux de la licence.

Après un premier volet réussi, l'actrice a rempilé pour un second volet, Tomb Raider Le Berceau de la vie et c'est ce dernier qui est disponible aujourd'hui sur Prime Video. Dans ce film, Lara Croft part en quête de la boîte de Pandore et devra affronter un chercheur mégalomane qui a engagé une milice pour l'éliminer et mettre la main sur le trésor avant elle. Dans sa quête, elle croisera la route d'un ex-agent du MI6 incarné par Gerard Butler, ce dernier l'aidera dans sa mission. À sa sortie, le film n'a pas vraiment marqué les esprits bien qu'il reste un divertissement amusant. Il est maintenant disponible sur Prime Video.