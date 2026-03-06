Mars 2026 s'annonce particulièrement chargé pour Prime Video, tant côté films avec notamment un accent particulier mis sur la filmographie de Christopher Nolan et Batman que côté séries avec plusieurs grosses nouveautés exclusives, dont notamment la première saison de Young Sherlock sortie ce 4 mars. Mais la plus grosse sortie du mois est probablement celle à venir le 18 mars, encore sous l'égide des super-héros, et dans un climat clairement tendu à en croire la dernière bande-annonce à son sujet.

Une nouvelle bande-annonce Thraggassante pour le retour d'une super série de Prime Video

Qui dit série de super-héros à venir sur Prime Video dit bien évidemment le retour d'Invincible, qui va ainsi démarrer sa quatrième saison ce 18 mars sur la plateforme SVOD d'Amazon. Au vu des événements de la précédente saison et des bande-annonce à son égard, on s'attend à ce que ce retour de Mark Grayson soit particulièrement fracassant et mortel à plus d'un titre.

Invincible et sa bande doivent en effet une fois encore faire face au peuple de son père, les Viltrumites, qui ont visiblement décidé de mettre toutes leurs forces dans la bataille pour éradiquer la Terre et la remodeler selon leurs envies. Notre héros pourra cela dit compter sur des alliés de poids, dont justement son Viltrumite de père. En face, il y a toutefois des adversaires absolument redoutables, dont Thragg, qui a récemment eu droit à un teaser officiel sur le compte X.com officiel de la série, et relayé par celui de Prime Video.

Thragg, doublé dans la série avec une classe folle par Lee Pace (Empire dans la série Fondation d'Apple TV) en VO, est dans l'univers d'Invincible l'être le plus puissant de son peuple et Grand Régent des Viltrumite. Dans les comics, il s'agit DU grand méchant de l'histoire, qui affiche une puissance incommensurable. À lui seul, il pourrait aisément balayer toute la résistance des défenseurs de la Terre. Le conflit de cette saison 4 d'Invincible s'annonce ainsi proprement dantesque, et lancera donc ses hostilités à partir de ce 18 mars sur Prime Video.

