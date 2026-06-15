Prime Video ajoute enfin la suite très attendue de cette saga qui cumule des millions de vues sur la plateforme, un vrai carton. La suite devrait elle aussi être un gros succès d'ailleurs vu l'attente qu'elle suscite chez les fans.

On arrive déjà à la moitié du mois de juin 2026 et Prime Video continue de garnir son catalogue de nouveautés à l'instar de Netflix ou encore Disney+. Mais comme cette dernière, la plateforme d'Amazon va être plutôt timide cette semaine puisqu'il n'y aura qu'une seule et unique nouveauté, mais pas des moindres puisqu'il s'agit certainement du film le plus attendu de ce mois.

Le film Prime Video de la semaine du 15 au 21 juin 2026

Ne comptez pas sur les séries cette semaine, il n'y en a pas. Prime Video a déjà tiré toutes ses grosses cartouches avec la saison 4 de Vox Machina en début de mois, et quelques nouveautés restent à venir la semaine prochaine mais rien de véritablement marquants. Il faudra certainement attendre juillet 2026 pour avoir le droit à de vraies grosses nouveautés, dont certaines sont déjà confirmées d'ailleurs comme la série Elle ou encore Ghost in the Shell pour ne citer qu'elles.

Cette semaine la star, c'est donc A Contre-Sens 2 : Londres, le dernier film de la célèbre franchise de drame romantique pour ados. C'est un véritable carton sur la plateforme depuis le tout premier épisode, la saga A Contre Sens cumule des millions de visionnage et ce nouveau film est très attendu par les fans. C'est même bien la seule chose que beaucoup attendaient ce mois-ci.

On le sait, ça va être un vrai carton sur Prime Video, il n'y a presque pas besoin de se poser de questions. A Contre Sens 2 : Londres nous fait retrouver Noah (Asha Banks) qui se rend à Oxford pour poursuivre ses études, et Nick ( Matthew Broome) qui quant à lui s'est lancé dans le monde du travail et se retrouve complètement écrasé par ses nouvelles responsabilités. De nouvelles rencontres et de nouveaux événements vont cependant ébranler la vie de chacun et secouer leur relation pourtant si forte. Un suite qui semble dans la droite lignée des précédents épisodes, tous de vrais succès sur Prime Video.

17/06 À Contre-Sens 2 : Londres



Bande-annonce de A Contre Sens 2 Londres à venir le 17 juin 2026

Source : Prime Video