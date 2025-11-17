Prime Video poursuit le mois de novembre avec le retour très attendu d’une série incontournable, un vrai rendez-vous pour les abonnés. Un come-back majeur qui s’est imposé au fil des années comme un classique pour de nombreux fans.

Cette semaine, Prime Video accueille plusieurs nouveautés qui valent le détour. Entre film d'action, mystères psychologiques, animation épique et humour en conditions réelles, la plateforme enrichit son catalogue avec trois sorties très différentes. Voici un aperçu de ce qui arrive.

Les films de la semaine du 17 au 23 novembre sur Prime Video

Prime Video met en avant cette semaine Aftermath, un thriller explosif qui débute par une attaque sur le Tobin Bridge de Boston. Piégé sur le pont après l’explosion d’une bombe, un ancien Army Ranger se retrouve coincé avec sa sœur et plusieurs otages, forcé de faire appel à son entraînement militaire pour tenter de les protéger.

Le film adopte un ton tendu et nerveux, porté par un groupe d’ex-contractants militaires déterminés à se venger, menés par un criminel de guerre instable. Prime Video propose ici un récit rythmé où chaque seconde compte, entre négociations impossibles, manœuvres dangereuses et lutte désespérée pour sauver les otages. Il va falloir regarder du côté des séries pour avoir un peu plus de contenu cette semaine.

21/11 Aftermath



Les séries de la semaine du 17 au 23 novembre

Côté séries, Prime Video accueille The Mighty Nein, adaptation animée de l’univers Critical Role centrée sur un groupe d’aventuriers aussi chaotiques qu’attachants. On y suit une équipe qui mélange magie, drames personnels et décisions parfois douteuses, le tout dans une mise en scène qui alterne scènes d’action spectaculaires et moments plus émouvants.

Pour une ambiance plus légère, Prime Video lance aussi LOL In Real Life, déclinaison du concept où des humoristes doivent rester impassibles tout en étant plongés dans des situations absurdes en conditions réelles. Le fait de sortir du studio apporte une dose de spontanéité et de surprise, avec des réactions plus naturelles et un côté imprévisible qui rafraîchit la formule.

19/11 The Mighty Nein

21/11 LOL : In Real Life



Source : Amazon