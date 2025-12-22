C'est la grande semaine de Noël et les plateformes de streaming continuent de faire le plein de nouveautés. Comme Netflix ou encore Disney+, Prime Video ajoutera de nouveaux programmes dans son catalogue. On pourra donc compter sur pas moins de deux films cette semaine, mais il n'y aura malheureusement aucune série. Pas de panique, sa plus grosse série de l'année est disponible depuis peu, vous pouvez donc en profiter pour la regarder.

Tous les films Prime Video de la semaine du 22 au 28 décembre 2025

Dans les prochains jours, Prime Video fera la part belle à l'histoire américaine avec Horizon : Chapitre 1. Un film qui se déroule pendant la colonisation de l'Ouest américain, alors qu'une famille de colons et un village entier se font massacrer par des guerriers Apaches. Quinze années plus tard, on suivra de nouveau des colons venus s'installer de force, poussés par la propagande américaine venant de l'Est. Un film marquant porté par Kevin Costner, décidément amoureux de cette période sanglante de l'histoire américaine. L'autre film à venir cette semaine sur Prime Video est quant à lui plus léger, bien qu'inspiré de faits réels. On y suit l'histoire improbable de Jeffrey Manchester, le voleur de McDonald's qui a vécu dans un magasin Toys"R"Us pendant près de six mois. Il filme avec Channing Tatum dans le rôle du voleur, mais aussi Kirsten Dunst (Civil War, Spider-Man).

26/12 Horizon Chapitre 1 Roofman



Une série évènement que l'on vous recommande chaudement

Comme on vous l'a dit, il n'y a pas de nouvelle série cette semaine sur Prime Video, mais ça va vous laisser le temps de bien dévorer l'une des dernières fraîchement sorties. On parle évidemment de la saison 2 de Fallout avec Ella Purnell. La série événement est de retour sur Prime Video depuis le 17 décembre et, pour le moment, elle semble avoir mis tout le monde d'accord. On retrouvera notre chère Lucy, survivante de l'abri 33, partie à la recherche de son père avec la Goule. Une nouvelle saison dans la droite lignée de la première, à savoir drôle, sanglante et ultra fidèle à la saga de jeux vidéo dont elle est tirée.

Disponible Fallout - Saison 2



