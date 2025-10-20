Une nouvelle semaine d’octobre 2025 débute sur Prime Video, accompagnée de son lot de nouveautés, aussi bien du côté des films que des séries. Alors, quoi de neuf au programme ?

Le mois d’octobre file à toute vitesse et nous voilà déjà entre le 20 et le 26 octobre, prêts à découvrir les nouveautés de Prime Video. Cette semaine, la liste est plutôt courte, mais elle comprend tout de même un film très apprécié ainsi qu’une série attendue, notamment grâce à son casting prometteur. En ajoutant à cela les sorties de Netflix, il y a tout de même de belles choses dans la semaine.

Les sorties des films de la semaine entre le 20 et le 26 octobre 2025 sur Prime Video

Cette semaine, du 20 au 26 octobre, Prime Video propose un programme cinéma plus resserré, mais qui joue la carte de la diversité. Les abonnés pourront dès le 22 octobre revoir Bad Boys For Life, troisième opus de la mythique saga d’action menée par Will Smith et Martin Lawrence. Mélangeant humour, cascades et enquêtes musclées, le film marque le retour en grande forme du duo emblématique, plus complice que jamais face à de nouvelles menaces. C’est aussi l’occasion de redécouvrir un blockbuster qui avait su séduire le public par son rythme effréné et ses séquences spectaculaires.

Le 24 octobre, place à Eden, le nouveau film de Ron Howard inspiré d’une histoire vraie. Ce thriller de survie réunit Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney et Daniel Brühl autour d’un récit intense situé dans les années 1930, sur une île isolée des Galápagos. Ce qui devait être une utopie devient rapidement un cauchemar avec comme on peut s'en douter, des rivalités, trahisons et luttes pour la survie. Un drame humain à découvrir sur la plateforme.

Les séries entre le 20 et le 26 octobre 2025

Du côté des séries, la semaine du 20 au 26 octobre s’annonce bien remplie sur Prime Video. Le 22 octobre, la plateforme dévoilera Lazarus, une nouvelle série originale mêlant science-fiction, mystère et drame. Portée par un casting international mené par Sam Claflin (Peaky Blinders, The Hunger Games), Bill Nighy (Love Actually), Eleanor Tomlinson (Poldark) et Luke Treadaway (Fortitude), la série plonge les spectateurs dans un futur proche où un scientifique tente de défier la mort grâce à une technologie révolutionnaire.

Le 23 octobre, place au documentaire Allen Iv3rson, consacré à la légende de la NBA. Le programme reviendra sur le parcours hors norme du joueur, son influence sur la culture urbaine et les obstacles qu’il a dû surmonter tout au long de sa carrière. Enfin, le 24 octobre, Culte – 2Be3, une série originale française, explorera le phénomène du boys band emblématique des années 1990. Entre nostalgie, témoignages inédits et images d’archives, la série promet un regard sincère sur un groupe qui a marqué toute une génération. Cela va rappeler des souvenirs à certains...

Source : Prime Video