Après un mois de février 2026 plutôt bien chargé, Prime Video ne compte pas ralentir le rythme pour mars 2026 avec d'énormes films et séries événements à prévoir.

Le mois précédent était pour Prime Video principalement synonyme de grosses sorties films, mais aussi de quelques nouvelles séries phares. Mars 2026 va plus ou moins rester dans cette dynamique, avec beaucoup de choses à se mettre sous la dent pour les cinéphiles, et quelques nouveautés notables côté séries. On peut cependant dégager quelques thèmes centraux du programme de ce nouveau mois sur la plateforme SVOD d'Amazon : Nolan et les super-héros. Voyons cela plus en détail.

Toutes les sorties films de mars 2026 sur Prime Video

Commençons naturellement par le listing des sorties films à surveiller pour mars 2026 sur Prime Video, qui a déjà démarré les hostilités depuis le 1er du mois avec Bob l'Éponge et La Famille Addams 1 & 2. Le programme reprend ensuite le 6 mars avec le spectacle Lui-Même de Gad Elmaleh, Heat et Time Out avec Justin Timberlake. Place ensuite à Afterburn le 13 mars, puis à Agent Zeta le 20 mars.

Ensuite, c'est à la toute fin de mars 2026 que Prime Video nous donne à nouveau rendez-vous côté films, avec un véritable florilège de sorties. À commencer le 28 mars par Le Menu, puis le 30 mars avec les films Sonic 1 & 2, ainsi que Venom The Last Dance.

Enfin, le 31 mars sera chez Prime Video se placera sous les signes de Batman, Clown et Nolan, avec le même jour Ça Chapitres 1 & 2, Joker avec Joaquin Phoenix, puis une grosse partie de la filmographie de Christopher Nolan avec sa trilogie Batman, mais aussi Dunkerque, Inception et Interstellar. Un sacré programme cinéma qui attend les abonnés Prime Video à la fin du mois de mars, en somme.

01/03 Bob l'Éponge, le Film La Famille Addams 1&2

06/03 Gad Elmaleh - Lui-Même Time Out Heat

13/03 Afterburn

20/03 Agent Zeta

28/03 Le Menu

30/03 Sonic, les films 1&2 Venom : The Last Dance

31/03 Ça Chapitres 1 & 2 Joker Dunkerque La saga Dark Knight ( Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises) Inception Interstellar



Toutes les séries de mars 2026

Place ensuite au programme séries de Prime Video, avec cette fois un planning moins dense, histoire de laisser à chaque nouvelle sortie son moment pour briller. La première nouveauté du mois arrive d'ailleurs le 4 mars avec la première saison de Young Sherlock, qui va donc retracer la jeunesse du légendaire détective. On revient côté séries le 11 mars sur la plateforme d'Amazon avec la saison 1 de Scarpetta, où Nicole Kidman incarne une médecin légiste qui se retrouve mêlée à une histoire la ramenant des dizaines d'années en arrière.

Le 18 mars marque probablement LA plus grosse sortie série du mois sur Prime Video, puisqu'il est question de sa célèbre série de super-héros phare qui reprend son costume pour une saison 4 s'annonçant cataclysmique : Invincible, alors que Mark se prépare à une guerre sans précédents contre le peuple de son père.

Rendez-vous ensuite respectivement le 25 et le 27 mars 2026 pour les dernières nouveautés séries du mois chez Prime Video avec les premières saisons de Bait (comédie créée et interprétée par Riz Ahmed) et Under Salt Marsh (mini-série policière).

04/03 Young Sherlock - Saison 1

11/03 Scarpetta - Saison 1

18/03 Invincible - Saison 4

25/03 Bait - Saison 1

27/03 Under Salt Marsh - Saison 1



Source : Prime Video