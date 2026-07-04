Le mois de juillet est lancé et Prime Video prévoit de charger son catalogue à l'instar de Netflix ou encore Disney+. On aura donc le droit à plusieurs films, dont un survival avec deux stars montantes que l'on commence à voir un peu partout, ainsi que deux séries très différentes l'une de l'autre, mais toutes deux à gros potentiel.

Tous les films Prime Video de juillet 2026

Comme chaque mois, Prime Video fait le plein de nouveautés et juillet 2026 ne fait pas exception côté films. Ça commence dès le début du mois avec le thriller Vol à haut risque, un thriller d'action avec Mark Wahlberg, vu récemment dans la saga Family Plan sur Apple TV notamment. Il y incarne un pilote d'avion chargé d'escorter une Marshal et un criminel, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Viendra ensuite le film événement du mois d ejuillet : La Bouche du Diable. Un film de survie horrifique qui suit un groupe d'amis piégés dans des grottes sous-marines face à des requins. Cette nouveauté Prime Video profite également d'un casting solide qui réunit Kathryn Newton (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania) et Lana Condor (À tous les garçons que j'ai aimés), deux stars montantes.

03/07 Vol à haut risque

08/07 Marave

29/07 La Bouche du Diable

31/07 In the Grey



Toutes les séries de juillet 2026

Du côté des séries, Prime Video ne compte pas être en reste et le mois commence fort dès le début avec Elle, la préquelle très attendue de la saga de films La Revanche d'une blonde. On retrouve la pétillante Elle Woods durant ses années lycée avant les événements des deux films. Autre série majeure de la semaine sur Prime Video, Ride Or Die, avec Octavia Spencer (Mama) et Hannah Waddingham (Ted Lasso). On suit deux meilleures amies qui partagent tout, ou presque, puisque l'une d'entre elles est tout de même tueuse à gages. Elles vont alors se retrouver toutes les deux prises dans un road trip explosif après le dérapage d'un contrat.