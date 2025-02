Prime Video met le paquet pour le mois de février 2025 avec des nouveautés. On retrouvera ainsi de grands classiques, mais aussi et surtout le retour de licences appréciées.

Et c’est parti pour le mois de février 2025. On arrive lentement, mais surement, au printemps et on espère bien que la saison sera bonne. En tout cas, sur nos plateformes SVOD, il va y avoir un vent d’air frais avec pas mal de nouveautés. Prime Vidéo fait notamment le plein de films et séries originales pour concurrencer Netflix, Max ou encore Disney+. Au menu donc, le retour de franchises, made in Prime Video qui cartonnent, mais aussi plusieurs classiques du cinéma.

Tous les films Prime Video de février 2025

Pour ce mois de février 2025, Prime Video nous sort quelques classiques de sa poche. On peut par exemple parler de West Side Story, véritable monument de la comédie musicale ou encore Le Silence des Agneaux, un thriller horrifique culte avec Anthony Hopkins et Jodie Foster. La famille entière pourra aussi se payer une bonne tranche de rire avec Les Minions, tandis que les plus grands pourront revoir Brad Pitt affronter des zombies épileptiques dans World War Z.

Ce mois-ci, c’est aussi l’occasion pour Prime Video de nous pondre quelques films originaux comme The Order avec Jude Law, Nicholas Hoult et Tye Sheridan. Un film policier où l’on suit un agent du FBI qui enquête sur une série de braquages et autres vols violents. Alors que tout le monde pense à une bande organisée, l’agent Husk ( Jude Law) pense qu’il s’agirait de criminels autrement plus dangereux.

Enfin, dernier film original de février, A Contre-Sens : Londres. La comédie romantique revient pour un nouveau chapitre qui se passera désormais dans la capitale anglaise. Il sera une fois de plus question d’amour interdit entre une adolescente de 18 ans et un badboy qui a le don pour se mettre dans la mouise.

1/02 Les Minions World War Z Le Silence des Agneaux Recherche Susan Désespérement West Side story



7/02 The Order - film original



12/02 Prey



13/02 A Contre-Sens : Londres



14/02 Broken Rage



21/02 Redouane Bougheraba : Du Panier à l’Orange du Vélodrome - Spectacle



27/02 Nickel Boy



Toutes les séries de février 2025

Côté série, là aussi on a du très lourd sur Prime Video avec le retour non pas d’une, mais carrément de deux séries grandement appréciées. La première, c’est Invincible qui revient avec une saison 3 ultra attendue. Les superhéros ultras violents n’ont pas encore dit leur dernier mot et après le final de la saison 2, il va être compliqué pour certains de reprendre du service…

Ensuite, on notera le retour de Reacher sur Prime Video, lui aussi pour une saison 3. Notre agent hyper musclé va une fois de plus mettre les pieds là où il ne faut pas et dans les bouches de nombreux ennemis. On nous promet encore une saison bourrée d’action, cadencée à un rythme effréné. Les fans n’attendent que ça. Pour finir, il y aura quelques nouveautés comme Newtopia, un drama coréen ou encore The Commoner, un drame historique qui nous vient tout droit de Norvège et qui nous contera l’histoire d’amour difficile, voire impossible, entre le roi du pays et celle qui deviendra plus tard sa reine.