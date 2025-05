Nouvelle semaine sur Prime Video qui accueille une série totalement inédite et qui s'annonce plutôt fraîche et promet quelques bonne tranche de rigolade. Ca fait du bien par les temps qui cours.

Chaque mois, nos plateformes SVOD favorites font le plein de nouveautés. Comme Netflix, Disney et Max, Prime Video densifie lui aussi son catalogue régulièrement. Parfois, c’est extrêmement condensé, tandis que d’autres fois, à l’inverse, c’est bien plus calme. C’est ce qu’il se passe cette semaine sur la plateforme d’amazon où l’on aura qu’une nouvelle série à se mettre sous la dent. Heureusement, il y a plein d’autres programmes à voir !

LA série Prime Video de la semaine du 12 au 18 mai 2025

Oui, il n’y aura qu’une seule et unique nouveauté cette semaine, la série Surcompensation qui débarque avec une toute première saison inédite. Durant quelques épisodes, on suivra Benny, un étudiant star du football américain sportif et ancien roi du bal de son bahut qui n’a toujours pas fait son coming out. Il se liera d’amitié avec Carmen, une lycéenne marginale qui au caractère bien trempé. Tous deux tenteront de trouver leur place et ce n’est pas chose aisée. Une série comique et fraiche donc qui viendra faire ses premiers pas sur Prime Video cette semaine.

15/05 Surcompensation - saison 1



Les films que l'on vous recommande cette semaine

Il n’y aura donc rien d’autre, pas même l’ombre d’un seul film. Heureusement, Prime Video en a ajouté plusieurs en début de mois. Si vous n’avez pas encore pris le temps d’y jeter un œil, ce sera donc le moment ou jamais cette semaine. Pourquoi donc ne pas profiter du manque de nouveauté pour regarder L’Ombre d’Emily 2, suite du thriller à succès portant le même nom avec Blake Lively et Anna Kendrick. Enfin, le très bon The Gentlemen de Guy Ritchie est lui aussi dispo depuis le début du mois de mai, un film d’action très réussi avec un casting 5 étoiles.

A voir cette semaine L'Ombre d'Emily 2 The Gentlemen



L'Ombre D'Emily 2 c'est dispo sur Prime Video

Source : Prime Video