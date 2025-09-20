Prime Video semble avoir de gros problèmes avec l'une de ses séries fétiches. Une très mauvaise nouvelle vient de tomber et ce n'est pas très rassurant pour la suite.

Dernièrement plusieurs séries Prime Video nous ont rapporté de bonnes nouvelles. La saison 2 de Fallout a enfin une date, on tient enfin notre Lara Croft pour la série Tomb Raider… mais malheureusement, toutes les séries n’ont pas eu cette chance. Il s’avère qu’une série qui a pourtant plutôt bien marché, bat de l’aile actuellement et son renouvellement serait même carrément menacé.

Une très mauvaise nouvelle pour cette série Prime Video pourtant très appréciée

Il y a plusieurs mois de ça, sortait Mr & Mrs Smith sur Prime Video. Une série d’un film et d'une série du même nom qui nous faisait suivre un duo d’agents secrets devant remplir des missions dangereuses tout en jouant le couple modèle. Une série de quelques épisodes menée tambour battant et portée par Donald Glover (Community) et Maya Erskine. Malheureusement, si une seconde saison semblait être dans les cartons, Deadline nous dévoile que les plans auraient finalement changé. D’après les informations du très sérieux site, la saison 2 de Mr & Mrs Smith serait repoussée indéfiniment sur Prime Video.

La raison principale évoquée serait un problème avec le casting. On ne sait pas exactement si c’est un souci avec les acteurs ou des agendas qui se chevauchent mais toujours est-il que l’affaire semble bloquée. Pour l’heure, on ne savait pas grand-chose de cette nouvelle saison si ce n’est qu’elle devait mettre en scène un nouveau couple. Le duo Mark Eydelshteyn, vu récemment dans Anora, et Sophie Thatcher, l’actrice principale du film d’horreur Companion, avait été évoqué. Pour l’heure donc, pas de saison 2 pour Mr & Mrs Smith sur Prime Video et si elle est toujours d’actualité, on doit avouer que ça sent le sapin mine de rien.

Bande-annonce saison 1 de Mr é Mrs Smith sur Prime Video

Source : Deadline