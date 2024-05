Tous les mois, nos plateformes SVOD favorites font le plein de nouveautés, que ce soit Prime Video, Netflix ou encore Disney+ et prochainement Max. Pour le service d’Amazon, le mois de juin sera riche en ajouts. Et parmi les films, documentaires et séries qui débarqueront en ce début de période estivale, c’est bien le retour de The Boys qui va attirer toute l’attention.

Toutes les séries Prime Video de juin 2024

Habituellement, on commence par les films, mais cette fois, ce seront les séries qui vont être mises à l’honneur en premier et plus précisément une : The Boys. La meilleure série d’Amazon Prime Video revient pour une quatrième saison dès le 14 juin. Une sortie événement qui nous promet du très très lourd au vu des événements qui viennent clôturer la saison 3 et ceux amorcés dans le spin-off Gen V, désormais canonique.

Homelander aka Le Protecteur, Butcher et compagnie vont une nouvelle fois nous en mettre, et s’en mettre, plein la tronche, ça promet. D’ailleurs, les fans seront ravis d’apprendre qu’une saison 5 est déjà sur les rails. À côté de ça, on peut également noter l’arrivée de My Lady Jane, une série qui s’annonce d’ores et déjà parfaite pour les amoureux du style Les Chroniques de Bridgerton. Cette fois, on suivra la vie et les aléas d’Edouard, fils d’Henry VIII dans les années 1500. À surveiller de près.

1er juin

Chicago Med - Saison 5 à 7

11 juin

Under the Dome - saison 1 à 3

12 juin

Demon Slayer - saison 1 à 3

13 juin

The Boys -saison 4 - suite des aventures de Butcher et sa bande qui affronte ce cinglé de Protecteur.

19 juin

Medium - avec Patricia Arquette

26 juin

90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération - saison 1 à 5 -

27 juin

My Lady Jane - saison 1 - une nouvelle série d'époque dans les année 1500. Amour, pouvoir et trahison au programme.

30 juin

Hawai 5-0 - saison 1 à 10

Les films du mois de juin 2024

Côté films, Prime Video mise une nouvelle fois sur des valeurs sûres comme les Mission Impossible avec Tom Cruise, la saga des Bridget Jones ou encore le très divertissant Birds of Prey avec la sublime Margot Robbie. Largement de quoi faire plaisir aux abonnés d'autant qu'il y a aussi des petites surprises.

Par ailleurs, un documentaire événement sur l’une des plus grandes stars de la chanson verra le jour le 25 juin prochain. Je suis : Céline Dion reviendra en grande partie sur la carrière de l’hyper star québécoise et nous révélera des secrets croustillants tout en refaisant le point sur les instants marquants de sa vie sur et hors de la scène.

1er juin

12 Hommes en colère

Kick Ass

Toute Première fois

A Vif

Vice

Tonnerre sous les tropiques - avec Jack Black, Tom Cruise et Robert Downey Junior

avec Jack Black, Tom Cruise et Robert Downey Junior #JeSuisla - avec Alain Chabat

avec Alain Chabat Le Journal de Bridget Jones

Bridget Jones : l'age de la raison

Bridget Jones Baby

6 juin

Birds of Prey - l'émmancipation de de Harley Quinn, avec Margot Robbie

15 juin

Watchmen - de Zack Snyder

- de Zack Snyder Mission Impossible : Protocol Fantome

Mission Impossible : Rogue Nation

Mission Impossible : Fallout

20 juin

Les Infaillibles - avec Inès Reg et Kévin Debonne

- avec Inès Reg et Kévin Debonne Les douzes derniers jours de Federer - docu

25 juin