Prime Video a de très nombreux projets dans ses cartons, principalement des adaptations. On attend God of War de pied ferme ou encore la série Tomb Raider. Mais la plateforme va également s'attaquer à un immense chef-d'œuvre de Stephen King avec sa série Carrie. On aurait clairement pu douter de cette énième adaptation, mais la première bande-annonce rassure clairement tant elle est prometteuse.

La série Carrie de Prime Video se montre avant sa sortie en octobre

C'est l'une des plus grosses sorties à venir sur Prime Video, la série Carrie sortira sur la plateforme le 7 octobre 2026. Une mini-série composée de 8 épisodes seulement qui seront tous mis en ligne simultanément.

Histoire d'adouber le projet comme il faut, Amazon est secondé par Stephen King lui-même qui tient la place de producteur exécutif. La réalisation est quant à elle confiée à un ténor du genre, Mike Flanagan, responsable des séries The Haunting of Hill House et Bly Manor, mais aussi La Chute de la maison Usher ou encore le film Doctor Sleep.

Côté casting, la jeune Summer H. Howell (La Malédiction de Chucky, Hunter Hunter) succède à Sissy Spacek et Chloë Grace Moretz dans le rôle de Carrie pour cette nouvelle adaptation de Prime Video. Elle donnera la réplique à un casting de têtes connues comme Samantha Sloyan (Scandal, The Haunting of Hill House) ou encore Matthew Lillard (Scooby-Doo, Daredevil Born Again).

Carrie reste le même classique, mais cette fois ancré dans notre présent

Avec cette mini-série Prime Video, on suivra une fois de plus la jeune Carrie White, surprotégée par sa mère dont l'obsession est devenue maladive suite au décès éclair de son père. Alors qu'elle intègre le lycée et prend de plein fouet l'étouffante vie quotidienne, elle est rapidement prise pour cible par un groupe d'adolescents qui se mettent à la harceler. Un harcèlement qui continue sur les réseaux sociaux et devient viral, repoussant la jeune fille dans ses derniers retranchements, jusqu'à la révélation d'un sombre pouvoir enfoui au fond d'elle.

Cette nouvelle adaptation du chef-d'œuvre de Stephen King par Prime Video ne réinventera pas la roue. Cependant, si le récit sera le même, il est toutefois adapté à l'air du temps, ce qui renforce d'autant plus la puissance de son discours sur le harcèlement par le biais des réseaux sociaux notamment, ce qui n'existait pas à l'époque du premier film. Le format de mini-série va permettre d'approfondir davantage les personnages et d'installer une ambiance d'autant plus oppressante.