Prime Video prépare une énorme série évènement et compte bien mettre le paquet. Ça tombe bien on a d'excellentes nouvelles à son sujet !

La plateforme SVOD d’Amazon est actuellement en train de préparer tout un tas de projets XXL. C’est surtout du côté des séries qu’il faut regarder d’ailleurs. La série Tomb Raider entre en production active, celle de God of War en prend le chemin tandis que Fallout va avoir le droit à une seconde saison. C’est sans compter sur Les Anneaux de Pouvoir qui reviendra prochainement… bref, Prime Video met le paquet et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La firme prépare même une énorme série tirée d’une licence absolument culte de la SF, Blade Runner.

Une énorme série Prime Video en chantier, ça promet du très lourd

La suite de Blade Runner 2049 existe et elle arrive. Elle s’appelle Blade Runner 2099 et c’est une série à venir sur Prime Video. On sait notamment que la très talentueuse Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) fait partie du casting. Pour l’heure, il est encore trop tôt pour savoir de quoi ça parlera. Néanmoins, le site Collider a d’excellentes nouvelles à nous transmettre puisqu’il a pu fouiner un peu et dénicher quelques infos.

On sait par exemple quand et où la série commencera son tournage. Si la machine est lancée depuis un moment, les prises de vue réelles ne commenceront qu’en juin 2024, aux abords de l’été, deux ans après que le projet a été validé et lancé. Un tournage estival donc, qui se fera en Espagne et à Prague et devrait se terminer aux alentours du mois de décembre si tout va bien.

Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once

Le retour de Blade Runner promet du très lourd !

La série pourrait donc voir le jour dès l’année prochaine si tout se passe comme prévu. De l’autre côté de la caméra, Collider nous apprend que c’est Silka Luisa, connue pour son travail sur Shining Girls ou encore Halo, qui officie ici en tant que showrunner. Un réalisateur a également été nommé, Jonathan van Tulleken, réal des deux premiers épisodes de Shogun, mais on ne sait pas encore combien d’épisodes de Blade Runner 2099 ce dernier assumera.

Pour le reste des réalisateurs, aucune info n’a encore filtré, ce sera la surprise. Un temps, c’est Jeremy Podeswa (Game of Thrones) qui était prévu pour s’occuper du premier épisode, mais ce dernier a dû se retirer à cause de son agenda. Ridley Scott, légendaire créateur du film originel, sera présent en tant que producteur au même titre que Michael Green, co-scénariste sur Blade Runner 2049 et Blue Eye Samurai. De belles promesses sur le papier, wait and see.