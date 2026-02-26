Non content d'envoyer Priyanka Chopra Jonas affronter Karl Urban dans La Falaise, Prime Video balance maintenant des ballerines dans un film d'action ultra violent. Oui, le prochain gros film de la plateforme est une fois de plus un film à la John Wick, sauf qu'ici les tueuses sont des danseuses, mais elles ne manquent clairement pas de ressources.

Un nouveau film d'action qui tabasse bientôt sur Prime Video

Prime Video prépare le terrain pour son prochain film coup de poing (sans mauvais jeu de mot). Pretty Lethal met en scène une troupe de jeunes ballerines qui vont tout faire pour tenter de survivre à une horde de tueurs lorsque leur bus tombe en panne près d'un motel au beau milieu de nulle part. Les jeunes femmes sont peut-être des danseuses, mais elles ne manquent clairement pas de sang-froid et cette nuit de traque va rapidement tourner au carnage.

Sanglant, violent et jubilatoire, le prochain film de Prime Video reprend les codes des films d'action du genre de ces dernières années.

Ce film signera le grand retour de Uma Thurman (Kill Bill) très discrète en ce moment, tandis que la tête d'affiche sera composée de jeunes actrices : Iris Apatow (40 ans mode d'emploi, La Bulle), Millicent Simmonds (Sans un Bruit 1 & 2), Lana Condor (X-Men Apocalypse, la saga À tous les garçons), Maddie Ziegler (Mon Futur Moi) et Avantika Vandanapu (Les Cartes du Mal). Le film est dirigé par Vicky Jewson, réalisatrice ayant travaillé sur plusieurs séries comme The Witcher L'Héritage du sang et qui a également réalisé plusieurs films comme Born of War. Elle est épaulée de Kta Freund, actrice et scénariste aperçue dans Frankie Freako notamment.

Pretty Lethal sera disponible dès le 25 mars 2026 sur Prime Video.