Les nouveautés Prime Video de juin 2025 auront été relativement riches. Entre de très gros classiques voire des films cultes comme Platoon, Evil Dead III L'Armée des Ténèbres, Carrie, Forrest Gump, la très appréciée saga John Wick, ou encore le dernier film d'Alex Garland (Ex Machina, Civil War) en exclusivité, Warfare, le programme a été solide. D'autant plus qu'il y a également eu du beau monde en séries avec l'intégrale de The Good Wife, New York Unité Spéciale saison 24, Chicago Med, Chicago P.D...

Une nouvelle série inédite Prime Video de juin 2025 est arrivée

En juin 2025, Prime Video n'a pas servi que du réchauffé à ses abonnés et a d'ailleurs ajouté la première saison de Nous, les menteurs. Une série à suspens adapté du roman à succès d'E Lockhart. Dans les sorties de la semaine du 23 au 29 juin 2025, Amazon lance également une seconde grosse série inédite et exclusive à la plateforme de streaming vidéo, Countdown. Une création de Derek Haas à qui l'on doit Chicago Fire et les spin-off Chicago P.D, Chicago Med, Chicago Justice, ou encore FBI: International.

Pour porter cette série prometteuse Prime Video, Derek Haas s'est très bien entouré, du moins pour les premiers rôles puisqu'ils ont été confiés à Jensen Ackles (Supernatural, Gen V), Eric Dane (Grey's Anatomy, Euphoria), et Jessica Camacho (Justified, Dexter). Si ces détails vous intriguent déjà, les trois premiers épisodes sont disponibles à partir de ce mercredi 25 juin 2025 sur le service SVOD d'Amazon. Les dix autres seront quant à deux disponibles à un rythme hebdomadaire, avec une fin prévue le 3 septembre 2025 sur Prime Video.

Countdown, ça raconte quoi ?

Mais au fait, ça raconte quoi Countdown ? À l'image des précédentes créations et productions, c'est une série policière qui se déroule à Los Angeles. « Lorsqu'un agent du département de la sécurité intérieure est assassiné en plein jour, Mark Meachum (Jensen Ackles), détective de la police de Los Angeles, est recruté au sein d'une équipe secrète, aux côtés d'agents infiltrés issus de toutes les branches des forces de l'ordre, pour mener l'enquête. Mais la traque du tueur ne tarde pas à mettre au jour un complot bien plus sinistre que quiconque aurait pu l'imaginer, donnant le coup d'envoi d'une course contre la montre pour sauver une ville qui compte des millions d'habitants ». Comme le montre la bande-annonce publiée par Prime Video, il faut donc s'attendre à quelque chose de musclé avec de l'action et probablement des rebondissements. C'est l'une des sorties de la semaine à ne pas manquer sur la plateforme.

