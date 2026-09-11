Le mois prochain, Prime Video fera la part belle aux nouveautés avec notamment un nouveau drame romantique baptisé L’Amour de ta vie, par une réalisatrice renommée.

Pour débuter sa rentrée 2026, Prime Video a décidé de ne pas faire dans la dentelle. Après avoir accueilli ces derniers jours une multitude d’œuvres cultes dans son catalogue, avec notamment Spider-Man: No Way Home, Le Silence des Agneaux, La Cité de la Peur ou encore l’intégrale de Sex and the City, la plateforme d’Amazon prépare également doucement son public à ce qui arrivera le mois prochain. On pense évidemment au nouveau trailer de la mini-série Carrie, mais également au premier aperçu du film L’Amour de ta vie signé Rachel Morrison.

Prime Video dévoile un premier trailer du film L’Amour de ta vie

Prévu pour le 14 octobre 2026 sur Prime Video, après une brève sortie dans quelques salles américaines une semaine plus tôt, le film racontera l’histoire de Maya, dont la rencontre avec un homme dénommé Charlie marque le point de départ d’une grande histoire d’amour. Film dramatique oblige, l’idylle des deux tourtereaux va toutefois rapidement prendre un tournant inattendu à cause d’une pandémie, qui force l’héroïne de L’Amour de ta vie à affronter qui elle est réellement, ce qu’elle veut vraiment, et surtout comment apprendre à aimer.

Et à l’affiche de ce second film réalisé par Morrison, à qui l’on doit également le biopic Le Feu intérieur sorti en 2024, un casting de grande qualité qui parlera sans aucun doute aux amateurs de cinéma. Cela comprend notamment :

Margaret Qualley (The Substance) dans le rôle de Maya

Gabriel Basso (The Night Agent) dans le rôle de Charlie

Patrick Scwarzenegger (The White Lotus) dans le rôle de Jason

Aaron Pierre (Lanterns) dans le rôle de Felix

Catherine Keener (Get Out) dans le rôle de la belle-mère de Maya

Oui, avec L’Amour de ta vie, Prime Video s’offre une belle palette d’acteurs renommés à Hollywood, parmi lesquels certains déjà nommés aux Oscars. Ce qui est également le cas de la réalisatrice, d’ailleurs, dont le travail de directrice de la photographie est largement réputé.

Une avant-première en approche avant sa diffusion mondiale

Notons que le film devrait très rapidement refaire parler de lui, puisqu’avant de faire son arrivée dans le catalogue de la plateforme d’Amazon le mois prochain, celui-ci passera par le Festival international du film de Toronto le 13 septembre prochain pour une diffusion en avant-première mondiale. Mais rien qu'à la vue du trailer diffusé par Prime Video, certains semblent déjà conquis. « Margaret Qualley, Patrick Schwarzenegger ET Aaron Pierre ? Ouais, celui-là va sans hésiter dans ma liste de films à voir », affirme par exemple l'un d'eux sur X.

Source : Prime Video