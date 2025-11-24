Prime Video fait l'avare cette semaine, mais heureusement, il y a eu pas mal de nouveautés dernièrement. Voici quelques films et séries à voir cette semaine.

Chaque semaine, les plateformes SVOD comme Prime Video ou encore Netflix font le plein de nouveautés. Enfin, normalement, puisqu’en l’état dans les prochains jours sur Prime Video, c’est un peu le désert. Heureusement, la plateforme a récemment ajouté quelques programmes intéressants, sans compter les classiques et tout ce qui est déjà dispo depuis un moment.

Pas de grosses sorties sur Prime Video pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025, voici nos suggestions

Lorsque l’on ne sait pas trop quoi regarder et qu’il n’y a rien de nouveau, il faut farfouiller un peu. On n’ira pas bien loin cette semaine puisque Prime Video a ajouté des nouveautés durant le mois de novembre, il y a donc de quoi faire. Si ce n’est pas encore fait, pourquoi ne pas regarder la comédie Une journée incontrôlable avec Alan Ritchson dans un rôle aux antipodes du héros musclé qu’il incarne dans la série Reacher. Il campe ici un père de famille dépassé qui va se retrouver pris dans une journée délirante aux côtés d’un autre père de famille un peu paumé. Simple, rigolo et efficace. Si vous préférez l’action, Bad Boys Ride or Die, quatrième opus de la célèbre franchise, est lui aussi disponible depuis peu. Will Smith met de vraies mandales aux côtés de son partenaire de toujours à l’écran, l’hilarant Martin Lawrence. A noter que le précédent film, Bad Boys for Life est lui aussi dispo sur Prime Video.

Enfin, côté série, si vous n’avez jamais vu la série culte Gossip Girl, pourquoi ne pas faire une piqûre de rappel ? L’intégrale est disponible sur Prime Video depuis peu, au même titre que Gilmore Girls, autre série culte des années 2000 cette fois. Sinon, il est encore temps de rattraper votre retard sur la saison 2 de Gen V, fraîchement dispo depuis peu également avant l’arrivée de la saison 5 de The Boys qui arrivera prochainement.

