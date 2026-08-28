Prime Video dévoile le nouveau trailer pour son film The Love Hypothesis, qui réunit Lili Reinhart et Tom Bateman pour former un duo explosif et romantique à l'écran.

Prime Video rejoint une fois de plus Netflix le champ des adaptations littéraires. La plateforme d'Amazon dévoile une nouveau trailer pour sa version de The Love Hypothesis, le best-seller d'Ali Hazelwood. Le film s'annonce léger et séduisant avec son concept de “faux date” dans lequel Lili Reinhart et Tom Bateman plongent à corps perdu. On vous dit tout.

Prime Video dévoile un de ses films incontournables de la rentrée

Après avoir été l'un des visages phares de Netflix pendant des années à travers Riverdale, Lili Reinhart fera son retour en SVOD dans moins d'un mois sur Prime Video. Nous la retrouverons dans la peau d'Olive Smith, une doctorante en biologie dont la vie sentimentale prend un tournant insoupçonné lorsqu'elle embrasse Adam Carlsen, un professeur réputé, pour convaincre sa meilleure amie Ahn qu'elle a tourné la page sur son crush. Et ce n'est que le début de The Love Hypothesis.

Le nouveau film de Prime Video va de rebondissement en rebondissement alors que les deux scientifiques s'accordent pour former un faux couple quelques temps. Chacun doit y trouver un avantage, mais le marché est-il viable ? The Love Hypothesis joue avec cette situation avec beaucoup d'humour, tandis que l'alchimie de Lili Reinhart et Tom Bateman crève le petit écran. Et ils ne seront pas seuls à jouer la comédie, on a déjà le casting :

Tom Bateman : Dr. Adam Carlsen

: Dr. Adam Carlsen Lili Reinhart : Olive Smith

: Olive Smith Rachel Marsh : Anh

: Anh Jaboukie Young-White : Malcolm

: Malcolm Nicholas Duvernay : Jeremy

: Jeremy Arty Froushan : Tom

Quelle est la date de sortie du film The Love Hypothesis ?

Les lecteurs d'Ali Hazelwood et les amateurs de comédies romantiques auront certainement plaisir à découvrir l'adaptation de The Love Hypothesis. Réalisé par Claire Scanlon, qu'on connaît notamment pour son travail sur Unbreakable Kimmy Schmidt et The Good Place, ce pourrait être une bonne surprise de la rentrée. Voici où et quand voir le film :

Date de sortie : 23 septembre 2026

: 23 septembre 2026 Plateforme : Prime Video