À l'approche de la sortie d'une adaptation en série sur Prime Video, un monument de la science-fiction pourrait à l'avenir également se décliner en jeu AAA.

Plus de quarante ans après le film culte de Ridley Scott et alors qu'une nouvelle adaptation sous forme de série s'apprête à sortir sur Prime Video ce 25 novembre 2026, quelque chose se préparerait visiblement en coulisses pour offrir à un univers mythique de la science-fiction un jeu AAA. Il est bien sûr question de Blade Runner, alors que des négociations pour offrir à ce nom majeur du genre cyberpunk par Alcon Entertainment, détenteur des droits de la licence.

Un jeu AAA dans l'univers de Blade Runner après l'adaptation en série à venir sur Prime Video ?

C'est au détour d'un entretien accordé à IGN, en pleine promotion de la série Blade Runner 2099 à venir prochainement sur Prime Video, quel'on a appris la potentielle bonne nouvelle. Andrew Kosove et Broderick Johnson, co-PDG d'Alcon Entertainment et producteurs exécutifs de la série, ont répondu à une question quant à l'absence d'un grand jeu moderne dans l'univers Blade Runner, à l'image de Cyberpunk 2077. La question était simple : « y a-t-il des discussions en cours ? » Andrew Kosove a répondu par l'affirmative, en insistant bien sur le terme « AAA ».

Le dirigeant a également souligné l'importance de permettre aux joueurs d'interagir avec le monde de Blade Runner, sans en dire davantage. Autrement dit, Alcon ne vise pas un petit jeu de licence vite expédié pour accompagner la série Prime Video, mais bien une production à gros budget digne de ce monument de la science-fiction.

Qu'attendre d'une adaptation vidéoludique à gros budget de Blade Runner ?

Malgré le fait qu'Alcon Entertainment soit visiblement en négociation pour offrir à Blade Runner une adaptation vidéoludique digne de ce nom, c'est pour l'instant bien tout ce qu'on sait à son égard. S'il se pourrait que la série Prime Video partage avec le jeu quelques liens, il se pourrait également qu'on ait droit à une œuvre totalement à part. Il faut quoi qu'il en soit se préparer à ne pas en voir la couleur avant un moment, si toutefois le projet aboutit bien à quelque chose.

À noter toutefois que, si Alcon Entertainment parvient à trouver des partenaires en mesure de développer une adaptation AAA de Blade Runner, qui pourrait recevoir un peu de traction dans l'éventualité où la série Prime Video connaît le succès, il s'agirait d'une première pour la licence. Celle-ci a en effet déjà fait des passages du côté du jeu vidéo, mais jamais pour un projet à gros budget. Le plus notable dans le domaine est le point'n click de Westwood Studios sorti en 1997 et devenu culte.

Compte tenu des thématiques et du ton qu'emploie généralement Blade Runner, on s'imagine en tout cas aisément un thriller d'enquêtes, dans une ambiance proche du très bon Nobody Wants to Die. On croise en tout cas les doigts et, comme les Réplicants, on rêve au milieu de moutons électriques qu'un tel projet aboutisse.

Source : IGN