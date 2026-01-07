Prime Video garnit aujourd'hui son catalogue d'une nouvelle saison pour une émission épisodique très appréciée et surtout complètement démesurée. Après le franc succès de la première saison de cette série d'un nouveau genre, Prime Video a décidé de relancer la machine pour faire encore plus grand, encore plus disproportionné. C'est donc forcément une curiosité.

Une grosse sortie évènement débarque sur Prime Video

Que seriez-vous prêts à faire pour 5 millions de dollars ? Ce n'est pas une question philosophique, mais bien celle que l'on vous pose avant de participer à cette nouvelle saison de Beast Games. Inspirée par la série à succès Squid Game de Netflix, Mr Beast, le vidéaste de tous les excès, s'est lancé le défi de créer le plus grand, le plus poussif et excessif jeu télévisé, et il a réussi. Comme dans la première saison, elle aussi évidemment disponible sur Prime Video, une centaine de candidats de tous les horizons se rejoignent pour participer à une série de défis en tous genres. De l'épreuve de force et d'endurance, en passant par les exercices cérébraux ou d'agilité, tout y passe. À la fin de l'aventure, divisée en plusieurs épisodes pour tenir le format de série, il n'en restera plus qu'un pour empocher le pactole.

La première saison de Beast Games avait déjà cartonné à l'époque sur Prime Video. L'aura du plus grand YouTuber de la planète, son sens de la démesure et du spectacle, ainsi que le pitch et l'inspiration à la Squid Game ont réussi à réunir des millions de spectateurs à travers le monde. À n'en pas douter, la nouvelle saison devrait elle aussi camper le top des programmes les plus visionnés de Prime Video pendant quelque temps. Certainement assez pour assurer une saison 3 qui n'est pas encore actée. Beast Games saison 2, c'est disponible dès maintenant sur Prime Video.

