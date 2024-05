En août, Prime Video accueillera une nouvelle série animée très attendue, Batman: Caped Crusader, dont la première saison complète de dix épisodes sera disponible dès le 1er août. Produite par des noms illustres tels que J.J. Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm, cette série promet une relecture profonde de la mythologie de Batman. Et cela promet d'être une énorme claque dans les gencives.

Une production remarquable pour Batman sur Prime Video

Bruce Wayne, un riche socialite, devient Batman, un héros nocturne luttant contre la corruption et la criminalité à Gotham City, résume l'intrigue de "Batman: Caped Crusader. La série ambitionne de redéfinir le récit traditionnel du super-héros en y ajoutant des éléments modernes et complexes, tout en restant fidèle à l’esprit du Batman: The Animated Series, co-créé par Timm et diffusé dans les années 90. Notons d'ailleurs que le tout se situe dans les années 40 (du moins visuellement). Un très bon point qui rend aussi hommage au tout début du Chevalier Noir. Bref, du très bon sur Prime Video.

En plus des producteurs exécutifs, la série bénéficie de l'expertise de plusieurs autres talents influents comme Ed Brubaker et Sam Register. Les personnages emblématiques de l'univers de Batman, tels que Catwoman, Harley Quinn, le Commissaire Gordon et Clayface, feront partie de l'aventure, enrichissant l'histoire de leurs perspectives uniques. Vous pouvez retrouver l'ensemble dans la galerie ci-dessous. Un vrai plasir !

La commande de deux saisons par Prime Video fait suite à l'annulation de la série par Max, illustrant la confiance de Prime Video dans le potentiel de cette nouvelle adaptation. Produite par Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions et 6th & Idaho, cette série est l'une des nombreuses initiatives de Bad Robot dans le domaine de l'animation.

En fait, Avec Batman: Caped Crusader, Prime Video et les producteurs aspirent à capturer à la fois l'essence de la série animée originale et à l'adapter pour refléter des thèmes contemporains. Le meilleur des deux mondes ?