Comme à l'accoutumée au début de chaque mois, Prime Gaming fait un peu de ménage dans ses offres pour laisser de la place aux nouveaux arrivants. En l'occurrence, ce sont six jeux particulièrement solides qui vont bientôt quitter le service. Si vous êtes abonné, que vous ne les avez pas encore et qu'ils vous intéressent, on procède à une petite piqure de rappel.

Six très bons jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming avant le temps imparti

Tous les jeux listés ci-dessous quitteront en effet le service Prime Gaming le 5 mars à venir. Vous avez donc jusqu'à mercredi prochain pour en faire l'acquisition, si d'aventure ils vous intéressent. Il y a en a l'occurrence pour tous les goûts du titre AAA à la pépite indé, dans des univers et des genres bien différents. Voyons donc tout cela pendant qu'il en est encore temps.

The Outer Worlds (via GOG)

On commence directement dans l'espace pour les jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming, avec The Outer Worlds, développé par Obsidian Entertainment et sorti en 2020. Le studio derrière l'excellent Fallout New Vegas nous revenait donc ici sur un vaste RPG en monde ouvert, voire même en espace ouvert. Nous y incarnons un personnage que nous pouvons créer de toute pièce, dans un univers science fiction un brin déjanté et dominé par diverses mégacorporations. On y ressent bien l'influence de la franchise Fallout, mais avec une ambiance plus futuriste, où les choix moraux si chers à Obsidian sont légion. Une grande aventure à travers les étoiles, que vous pouvez donc récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code GOG.

Super Meat Boy Forever via l'Epic Games Store)

Changement radical d'ambiance et de genre avec le second jeu de cette liste, puisqu'il s'agit de Super Meat Boy Forever, développé par le studio indépendant Team Meat et également sorti en 2020. Exit ici un vaste univers ouvert à explorer, retour aux sources dans un jeu de plateforme en 2D qui va probablement vous faire vous sentir comme un bout de viande. Reprenant la formule désormais culte de la loufoque franchise Super Meat Boy, cet opus adopte toutefois une dynamique de runner. Notre personnage avance donc tout seul, et il nous faut contrôler ses actions comme les sauts pour arriver au bout de chaque niveau (après probablement de très nombreuses tentatives, la difficulté du jeu étant particulièrement salée. Courez donc le récupérer gratuitement sur Prime Gaming avant qu'il ne finisse en pulpe sanguinolente en passant par cette page, via un code Epic Games Store.

Ender Lilies: Quietus of the Knights (via l'Epic Games Store)

On reste sur les jeux en 2D, mais on change encore grandement d'ambiance avec le troisième jeu de la liste. Place ici à Ender Lilies: Quietus of the Knights, développé par Live Wire et sorti en 2021. On retourne également sur un RPG, mais cette fois dans un univers dark fantasy. Nous y incarnons une jeune fille dans la tentaculaire « Fin du Monde ». Celle-ci dispose d'un pouvoir permettant de purifier les morts-vivants et d'invoquer leurs esprits. Savoir utiliser le bon esprit sera prmodial pour l'emporter, notamment contre des boss particulièrement retors. Pour récupérer gratuitement ce bonbon spirituel pour les yeux sur Prime Gaming, rendez-vous sur cette page, via un code Epic Games Store.

Blood West (via GOG)

Quittons la 2D, mais pas une ambiance résolument sombre, avec cette fois Blood West, développé par Hyperstrange et sorti en 2022. Nous avons droit ici à un FPS doté d'une direction artistique bien old school comme les aime, et dans un univers mêlant l'occulte et le Far West. Aux commandes d'un desperado revenant, nous y affrontons des démons et autres horreurs, tout en cherchant à sauver le monde d'une terrible malédiction. Notre personnage pourra évoluer au fil de l'aventure, et pourra faire parler autant les flingues que des pouvoirs ou la furtivité pour atteindre son objectif. Ne manquez donc pas la cible mise en avant par Prime Gaming, en le récupérant gratuitement sur cette page, via un code GOG.

Eastern Exorcist (via l'Epic Games Store)

Après le Far West, l'occulte s'installe en Orient avec le prochain jeu de la liste : Eastern Exorcist, développé par Wildfire Game et sorti en 2021. On repasse pour le coup à la 2D, dans un mélange entre hack'n slash et beat'em up. Comme son nom l'indique, nous y incarnons un exorciste qui va utiliser ses impressionnantes compétences martiales pour éradiquer des créatures malfaisantes à tour de bras. Le titre brille non seulement par un gameplay très nerveux, mais aussi par une direction artistique proprement superbe. Voyage occulte vers l'Orient offert gratuitement par Prime Gaming en passant par cette page, via un code Epic Games Store.

The Bridge (via l'Epic Games Store)

On termine enfin la liste des jeux gratuits quittant bientôt Prime Gaming avec un jeu qui risque de littéralement vous retourner les méninges : The Bridge, développé par Ty Taylor et Mario Castaneda, et sorti en 2013. Exit ici l'action effrénée, place à un jeu de puzzle et de logique qui va défier les lois de la physique et les perspectives telles qu'on les connaît. Pour avancer sur ce fameux pont, il nous faudra manipuler la gravité pour inverser sol et plafond, entre autres possibilités. Le tout se présente d'ailleurs avec une direction artistique très atypique, toute en noir, blanc et nuances de gris. Ce qui est cependant immuable jusqu'au 5 mars, c'est la possibilité de le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code Epic Games Store.

Comment faire pour récupérer ces six jeux gratuits sur Prime Gaming ? La méthode est pour rappel très simple. D'abord, assurez-vous d'être abonné au programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).

Avoir un abonnement Amazon Prime

Se rendre sur la page Prime Gaming

Direction « Jeux gratuits »

Cliquer sur « Obtenir le jeu »

Suivre les instructions spécifiques à chaque plateforme

Profiter !

Source : Prime Gaming