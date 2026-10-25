Alors qu'il ne reste plus qu'une vague de jeux gratuits offerts par Prime Gaming en octobre 2026 et en attendant de connaître celui de novembre 2026, ce sont ce weekend pas moins de 6 titres offerts qui vont bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants : Havendock, High on Life, Hue, The Da Vinci Cryptex, Weakless et Zoria: Age of Shattering. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Six jeux gratuits encore disponibles sur Prime Gaming jusqu'au 28 octobre 2026

Ce weekend, ce sont donc six jeux gratuits qui vont bientôt quitter le service Prime Gaming, et ce plus précisément le 28 octobre 2026 :

Havendock (Amazon Games App) : une simulation de colonie cosy où l'on bâtit une ville flottante au milieu de l'océan ;

(Amazon Games App) : une simulation de colonie cosy où l'on bâtit une ville flottante au milieu de l'océan ; High on Life (Epic Games Store) : un FPS déjanté où l'on affronte un cartel extraterrestre avec des armes qui parlent ;

(Epic Games Store) : un FPS déjanté où l'on affronte un cartel extraterrestre avec des armes qui parlent ; Hue (Epic Games Store) : un jeu de plateforme et de réflexion où l'on change la couleur du décor pour avancer ;

(Epic Games Store) : un jeu de plateforme et de réflexion où l'on change la couleur du décor pour avancer ; The Da Vinci Cryptex (Legacy Games) : un escape game composé de 50 énigmes à résoudre pour s'échapper d'une pièce ;

(Legacy Games) : un escape game composé de 50 énigmes à résoudre pour s'échapper d'une pièce ; Weakless (GOG) : un jeu d'aventure et de réflexion où l'on incarne un duo de héros, l'un aveugle et l'autre sourd ;

(GOG) : un jeu d'aventure et de réflexion où l'on incarne un duo de héros, l'un aveugle et l'autre sourd ; Zoria: Age of Shattering (GOG) : un RPG tactique au tour par tour inspiré des grands classiques du genre.

Rien de plus simple. Il vous suffit en effet :

D'avoir un abonnement actif à Amazon Prime ;

; Puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming) ;

; Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Un compte GOG sera nécessaire pour Weakless et Zoria, un compte Epic Games Store pour High on Life et Hue, et un compte Legacy Games pour The Da Vinci Cryptex ;

Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée, comme tel est justement le cas avec celles qui nous intéressent ici.

High on Life, un FPS complètement barré offert sur Prime Gaming

Présentons plus en détail les jeux gratuits les plus notables du lot qui va quitter Prime Gaming ce 28 octobre 2026 avec : High on Life, développé et édité par Squanch Games, le studio cofondé par le créateur de Rick et Morty, et sorti en 2022. Ce jeu de tir à la première personne vous met ainsi dans la peau d'un chasseur de primes chargé de sauver l'humanité d'un cartel extraterrestre bien décidé à consommer les humains comme une drogue. Pour cela, vous pourrez compter sur un arsenal de pistolets vivants et très bavards, qui ne manqueront pas de commenter chacune de vos actions avec un humour aussi absurde que trash. Devenez le héros aux flingues parlants dont la galaxie ne pensait pas avoir besoin gratuitement via un code Epic Games Store.

Hue, une pépite indé colorée encore gratuite via le service d'Amazon

On reste dans une ambiance colorée, mais radicalement différente avec cet autre jeu gratuit notable qui va quitter Prime Gaming le 28 octobre 2026 : Hue, développé par Fiddlesticks, édité par Curve Digital et sorti en 2016. Ce jeu de plateforme et de réflexion vous plonge dans un monde entièrement gris, à la recherche de votre mère disparue. Grâce à un anneau magique, vous pourrez alors changer la couleur de l'arrière-plan pour faire disparaître les obstacles de la même teinte, ou au contraire en faire apparaître de nouveaux. Colorez le monde avec de la peinture offerte gratuitement via un code Epic Games Store.

Zoria: Age of Shattering, un RPG tactique à garder gratuitement avant son départ d'Amazon Luna

On termine avec un autre gros morceau de cette sélection de jeux gratuits qui vont quitter Prime Gaming le 28 octobre 2026 avec Zoria: Age of Shattering, développé par le petit studio roumain Tiny Trinket Games, édité par Anshar Publishing et Surefire Games et sorti le 7 mars 2024. Ce RPG tactique isométrique au tour par tour vous place ainsi à la tête d'une escouade de quatre héros chargée de libérer le royaume de Zoria, ravagé par des hordes de monstres. Entre deux combats où il faudra combiner les compétences de chaque classe, vous devrez également gérer votre avant-poste, vos compagnons et votre équipement. Prenez gratuitement le commandement de la reconquête du monde via un code GOG.

Source : Prime Gaming