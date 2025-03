En attendant de voir ce que le service d'Amazon réserve à ses abonnés en avril, le dernier arrivage de jeux gratuits de mars 2025 sur Prime Gaming est arrivé hier, en même temps que ceux de la semaine sur l'Epic Games Store, avec six nouveaux titres. Il y en a encore une fois pour tous les goûts, les genres et les thèmes. Voici donc une petite piqûre de rappel s'agissant des nouveaux jeux gratuits disponibles depuis peu du côté d'Amazon.

Six nouveaux jeux gratuits pour bien finir mars 2025 sur Prime Gaming

Parmi les six jeux gratuits fraîchement disponibles du côté de Prime Gaming, on peut déceler quelques thèmes communs.

Deux jeux sur le thème du cyberpunk

Commençons justement par l'un d'entre eux qu'est le cyberpunk. Ce genre actuellement très en vogue est en l'occurrence représenté d'un côté par Deus Ex: Invisible War, et par Gamedec - Definitive Edition. Le premier est un mélange entre FPS et RPG issu de l'iconique franchise (mais hélas a priori aujourd'hui morte) Deus Ex, développé par Ion Storm et sorti en 2004. Le second est de son côté un RPG en vue isométrique, où l'on incarne un détective de jeux vidéo menant des enquêtes dans des mondes virtuels. Un synopsis assez original, bien apprécié par les joueurs, porté par une très solide direction artistique, développé par Anshar Studios et sorti en 2021.

Prime Gaming nous emmène dans deux types de parcs

Le second thème mis en avant par les six jeux gratuits arrivés il y a peu sur Prime Gaming est celui des parcs. D'un côté, nous avons en ce sens le très bien noté Session Skate Sim. Il s'agit d'une solide simulation de skateboard, qui tâche de reproduire fidèlement les sensations de manipuler un vrai skate au format vidéoludique. On le doit à Crea-ture Studios, qui a sorti le jeu en 2022. L'autre jeu sur le thème des parks de Prime Gaming est Let's Build a Zoo, développé par Springloaded et sorti en 2021. Ce jeu s'adresse donc aux gestionnaires en herbe, pour construire le plus beau zoo possible, dans une vue du dessus et une direction artistique à la Stardew Valley.

Une aura de mystère autour des deux derniers jeux de la liste

Enfin, le dernier thème des nouveaux jeux disponibles sur Prime Gaming est celui du mystère. Nous avons en ce sens d'un côté l'excellent The Forgotten City, développé par Modern Storyteller et sorti en 2021. Il s'agit en réalité d'un mod de Skyrim, qui s'est finalement établi comme un jeu à part entière, grâce à son univers très typé Rome Antique, et ses mécaniques de gameplay proprement uniques. Le dernier jeu de la liste est The Wisbey Mystery, un point and click développé par Argali Entertainment et sorti en 2017, où il nous faudra résoudre le mystère d'un étrange manoir et sauver un journaliste enfermé sur place.

Comment faire pour récupérer ces jeux gratuits sur Prime Gaming ? La méthode est pour rappel très simple. D'abord, assurez-vous de faire partie du programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).

Avoir un abonnement Amazon Prime

Se rendre sur la page Prime Gaming

Direction « Jeux gratuits »

Cliquer sur « Obtenir le jeu »

Suivre les instructions spécifiques à chaque plateforme

Profiter !

En l'occurrence, voici les liens vers les pages respectives des jeux fraîchement disponibles sur Prime Gaming, et les plateformes concernées :

