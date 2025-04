Les semaines passent, mais se ressemblent pour les joueurs PC avides de bons plans. GOG, l’Epic Games Store, Steam, les bêta ouvertes comme fermées, il y a déjà de quoi faire pour jouer sans se ruiner. Et pourtant Amazon et son offre Prime Gaming sont désormais devenues des incontournables en la matière. Le géant du e-commerce offre une vingtaine de jeux gratuits tous les mois, qui sont ensuite conservés à condition qu’ils soient récupérés dans les temps. C’est donc l’heure de votre piqûre de rappel puisque plusieurs jeux vont prochainement quitter le service.

Six jeux gratuits Prime Gaming vont bientôt redevenir payants

Rien n’est éternel, pas même les jeux gratuits Prime Gaming. Là où Steam et l’Epic Games Store laissent leurs utilisateurs récupérer leurs cadeaux pendant quelques jours seulement, cela se compte en semaines voire en mois avec le service d’Amazon. Le concept est simple. Le géant du streaming offre une poignée de jeux déployés de façon hebdomadaire et les abonnés ont jusqu’au temps imparti pour les réclamer. Une fois fait, les titres en question sont conservés à vie. On trouve toujours un peu de tout, des productions indépendantes de très bonne facture, des gros jeux, d’autres plus confidentiels, comme des classiques. Il ne vous reste donc plus que quelques jours avant que les six jeux gratuits Prime Gaming de la liste ci-dessous deviennent définitivement payants.

Dernière chance pour ces jeux gratuits