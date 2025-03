Afin de continuer à alimenter tous les mois son catalogue de jeux gratuits, Prime Gaming doit bien malheureusement se départir de titres présents sur le service depuis un moment. Il est cette fois question de trois très bons jeux, qu'il serait dommage de manquer s'ils vous intéressent. Voici donc une petite piqûre de rappel, dans le cas où ils étaient passés sous votre radar.

Trois très bons jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming avant leur départ

En attendant de connaître les jeux gratuits qui rejoindront le catalogue de Prime Gaming en avril 2025, il faut malheureusement bientôt dire adieu à trois très bons titres présents depuis un moment sur le service. Ceux-ci vont en effet le quitter le 2 avril, soit mercredi prochain. On vous propose donc un petit rappel des titres concernés, avec de belles propositions dans leurs domaines respectifs.

Deus Ex Human Revolution - Director's Cut (via GOG.com)

On démarre très fort s'agissant des jeux gratuits quittant bientôt le service Prime Gaming avec Deus Ex Human Revolution - Director's Cut, un excellent RPG d'action/infiltration développé par Eidos Montréal, édité par Square Enix et sorti en 2013. Celui-ci se présentait à l'époque comme un reboot de la légendaire franchise cyberpunk du même nom. Nous y incarnons Adam Jensen, responsable de la sécurité de la mégacorporation Sarif Industries. Ancien membre du SWAT, sa vie va radicalement changer lorsque l'entreprise va être victime d'une brutale attaque. Pour survivre, il devra être augmenté par des implants cybernétiques qu'il déteste. S'ensuivra une enquête haletante, qui va lui faire remettre en question ses valeurs, et celles de son humanité elle-même. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code GOG.com.

Yes, Your Grace (via GOG.com)

Changement radical d'ambiance avec le second jeu gratuit quittant bientôt Prime Gaming : Yes, Your Grace, développé par Brave at Night et sorti en 2020. Il s'agit cette fois d'un mélange entre RPG et gestion de royaume. Nous représentons une famille royale, qui doit donc gérer les affaires de ses sujets, en sachant que les ressources de la couronne sont limités, et qu'il sera très difficile de satisfaire tout le monde. Il faudra donc conclure les bonnes alliances, bien s'occuper de sa famille, en espérant que cela soit suffisant pour conserver le trône. Vous pouvez le récupérer gratuitement en passant par cette page, via un code GOG.com.

Redemption Reapers (via l'Epic Games Store)

On termine le tour d'horizon des jeux gratuits qui partiront bientôt du catalogue Prime Gaming avec Redemption Reapers, développé par Adglobe et sorti en 2023. On a cette fois droit à un Tactical RPG au tour par tour, quelque peu similaire à des classiques du genre comme XCOM, mais dans un univers dark fantasy. Nous allons y suivre les aventures de la brigade Ashen Hawk contre les terrifiantes légions de Mort. Il faudra donc gérer avec minutie notre petite résistance, alors que les ressources tant humaines que matérielles se font dangereusement précieuses. Vous pouvez le récupérer gratuitement en passant par cette page, via un code Epic Games Store.

Comment faire pour récupérer ces jeux gratuits sur Prime Gaming ? La méthode est pour rappel très simple. D'abord, assurez-vous de faire partie du programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).

Avoir un abonnement Amazon Prime

Se rendre sur la page Prime Gaming

Direction « Jeux gratuits »

Cliquer sur « Obtenir le jeu »

Suivre les instructions spécifiques à chaque plateforme

Profiter !

Source : Prime Gaming