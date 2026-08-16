Amazon offre encore cinq jeux gratuits Prime Gaming à l’ensemble des abonnés de son service, mais attention il ne vous reste plus beaucoup de temps pour les récupérer.

C’est l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Chaque mois, Amazon vous offre une petite fournée de jeux gratuits avec Prime Gaming. Et contrairement à l’Epic Games Store, par exemple, nul besoin de se presser pour les récupérer. La firme américaine les laisse en effet généralement un bon mois, au minimum, dans son offre. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les cinq jeux gratuits Prime Gaming suivants redeviendront donc payants dès le 19 août 2026. Si vous ne les avez pas encore réclamés, c’est donc le moment ou jamais.

Escape Academy gratuit avec Prime Gaming

On commence avec le jeu gratuit le plus connu de cette sélection. Bienvenue à Escape Academy, une école un peu particulière où les étudiants apprennent à devenir les rois de l’évasion et à échapper à des situations impossibles. Ce jeu gratuit Prime Gaming propose une douzaine de salles conçues par des spécialistes de l’escape game, chacune ayant ses propres énigmes et autres petits pièges vicieux. Et tout le jeu est entièrement jouable en coopération. Un titre qui collectionne les excellentes notes sur Steam.

Space Grunts, du roguelike stratégique en tour par tour

Mêlant stratégie au tour par tour et roguelike, ce jeu gratuit Prime Gaming vous expédie en 2476 au plein cœur d’une base lunaire en détresse. Vous devrez affronter des extraterrestres, des drones de sécurité, des robots et bien encore. Mais attention, pas question de foncer tête baissée dans les niveaux générés aléatoirement, puisque vos adversaires bougeront en même temps que vous. Avec son ambiance SF, son pixel art qui fleure bon le rétro et son gameplay bien fignolé, ce jeu gratuit Prime Gaming a reçu un plutôt bon accueil des joueurs, notamment grâce à sa permadeath sans pitié.

Mystic Academy: Escape Room gratuit avec Prime Gaming

Changement de décor avec Mystic Academy: Escape Room. Si vous avez toujours rêvé de devenir sorcier mais que votre lettre d’admission à Poudlard s’est mystérieusement perdue, ce jeu gratuit Prime Gaming devrait vous intéresser. Pas question en revanche de baguettes ou de monde ouvert à dos d’un griffon, il faudra faire marcher vos neurones en venant à bout des zones d’une école de sorcellerie, chacune remplie d'énigmes et d'artefacts à déchiffrer. Un bon point & click qui vous occupera pendant environ trois heures.

Poly Vita, pour les fans de Monument Valley

On continue dans le thème des casse-têtes avec Poly Vita. Vous incarnez Maya, une vagabonde mystérieusement perdue dans ses propres rêves et contrainte de récupérer les fragments de son âme. Et pour y parvenir il faudra se creuser les méninges au travers de 30 niveaux où il faudra poser des tuiles pour créer un chemin afin que cette âme perdue puisse avancer. Un puzzle game cosy qui n’est pas sans rappeler Monument Valley et qui a fait sensation auprès de celles et ceux qui l’ont essayé. Il est donc encore temps de le récupérer gratuitement avec Prime Gaming.

FRAMED Collection gratuit avec Prime Gaming

Et on termine avec… encore un jeu de réflexion. Dans FRAMED Collection, qui réunit FRAMED et sa préquelle FRAMED 2, vous devez déplacer les cases d’une bande-dessinée animée pour aider le héros à rejoindre la sortie sans se faire attraper. A vous de réorganiser les différentes vignettes dans le bon ordre pour modifier le déroulement de la scène et éviter les catastrophes. Un jeu gratuit Prime Gaming qui gagne en complexité, notamment dans le second épisode. Comptez environ 4 heures pour venir à bout de ce jeu qui a lui aussi de très bonnes notes sur Steam.

Pour récupérer vos jeux gratuits Prime Gaming il vous suffit de vous rendre sur la page officielle du jeu dans le service (voir les boutons ci-dessus)n puis de vous connecter à votre compte. Vous pouvez également emprunter celui d’un proche s’il est disposé à vous laisser le récupérer à sa place. Il ne vous restera alors qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir le jeu » pour récupérer votre code. Voici la marche à suivre :