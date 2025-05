Prime Gaming a déjà commencé à dérouler son calendrier de jeux gratuits pour le mois de mai 2025, et en conséquence des titres présents depuis un moment doivent malheureusement leur faire de la place. En l'occurrence, cela concerne quatre excellents jeux qui vont bientôt redevenir payants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous souhaitez les récupérer et les garder à vie avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre excellents jeux gratuits à récupérer très vite sur Prime Gaming

Les quatre jeux gratuits proposés qui nous intéressent ne vont en effet plus faire l'objet d'une offre promotionnelle par Prime Gaming ce 7 mai 2025, soit mercredi prochain. Voici donc un petit rappel des titres concernés, dont la plupart proprement cultes dans leur catégorie respective.

BioShock Infinite Complete Edition (via GOG.com)

On démarre très fort avec BioShock Infinite, développé par Irrational Games, édité par 2K Games et sorti en 2013, dans sa Complete Edition comprenant donc le jeu de base et ses DLC. Il s'agit du troisième opus de la légendaire licence immersive sim, qui nous place dans la peau de Booker DeWitt, dont la mission est de sauver Elizabeth, une jeune femme aux étranges pouvoirs, dans la ville volante de Columbia. Au fil de notre mission, le mystère va s'épaissir dans ce FPS faisant la part belle aux pouvoirs et aux failles spatiotemporelles. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code GOG.com.

Naheulbeuk's Dungeon Master (via Amazon Games)

On enchaîne avec une adaptation d'un monument des sagas MP3 avec Naheulbeuk's Dungeon Master, développé par Artefacts Studios, édité par Plug In Digital et sorti en 2023. Nous y incarnons Reivax, le gardien du Donjon de Naheulbeuk. Notre but dans ce jeu de stratégie va donc être d'aménager le Donjon pour le bien de ses habitants, et surtout pour terrasser les aventuriers et développer la terrible réputation du Donjon. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code Amazon Games.

Saints Row: The Third Remastered (via GOG.com)

Troisième jeu gratuit encore en lice sur Prime Gaming, et pas des moindres avec Saints Row The Third Remastered, sorti en 2020, développé par Volition et édité par Plaion. Il s'agit donc du Remaster du troisième opus du célèbre GTA-like sorti en 2011, et considéré par beaucoup comme le meilleur de la série. Celui-ci pousse en effet l'humour et la personnalisation de votre membre des Saints si propres à la franchise vers de plus hauts sommets, le tout avec une appréciable refonte graphique. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code GOG.com.

The Talos Principle: Gold Edition (via GOG.com)

On termine enfin le tour d'horizon des jeux gratuits encore proposés par Prime Gaming avec une autre pointure dans son domaine qu'est le puzzle game : The Talos Principle, sorti en 2014, développé par Croteam et édité par Devolver Digital, dans son édition Gold. Encore aujourd'hui, ce titre est une référence dans son domaine, grâce à son univers unique nous mettant aux commandes d'un androïde, sa superbe direction artistique, et surtout ses énigmes particulièrement bien ficelées. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code GOG.com.

Comment faire pour récupérer ces jeux gratuits sur Prime Gaming ? La méthode est pour rappel très simple. D'abord, assurez-vous de faire partie du programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).

Avoir un abonnement Amazon Prime

Se rendre sur la page Prime Gaming

Direction « Jeux gratuits »

Cliquer sur « Obtenir le jeu »

Suivre les instructions spécifiques à chaque plateforme

Profiter !

Source : Prime Gaming