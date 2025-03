Une grosse partie des jeux Prime Gaming de mars 2025 offerts aux abonnés est disponible. En vous rendant sur le site officiel du service d'Amazon, ces derniers peuvent télécharger Beholder 3, Dark Deity: Complete Edition, Wall World, Mafia 2 Definitive Edition, Syberia The World Before, Crime Boss: Rockay City, Le Maître du Donjon de Naheulbeuk, Saints Row The Third Remastered ainsi qu'Endling Extinction is Forever. Comme chaque nouvelle semaine, ou presque, une vague de nouveaux jeux gratuits ont rejoint l'abonnement. Les voici.

Cinq nouveaux jeux gratuits pour les abonnés Prime Gaming

Une nouvelle fournée de cinq jeux gratuits Prime Gaming a été mise en ligne ces dernières heures, et comme assez souvent, il y a des licences cultes. Dégommez des nazis est votre péché mignon ? La mythique franchise Wolfenstein est de retour avec le spin-off en co-op Youngblood. S'il y a bien un mode hors ligne pour les joueuses et joueurs solo, l'intérêt de cet épisode réside réellement dans la coopération avec un ami de préférence. La non moins cultissime série Legacy of Kain fait aussi partie des nouveautés Amazon Prime Gaming du 20 mars 2025 avec Legacy of Kain : Defiance. Un jeu qui se situe après la fin de Soul Reaver 2.

Si vous aimez souffrir dans les productions FromSoftware, le sous-like indépendant Mortal Shell est maintenant inclus dans l'abonnement Prime Gaming. Un titre qui se différencie de ses modèles avec un système de builds pour changer de personnage en cours de route, et une ambiance qui mélange dark fantasy et atmosphère nordique. Dans ces ajouts de la semaine, vous pourrez aussi récupérer Figment 2: Creed Valley, un jeu d'aventure à l'intérieur de l'esprit humain où il faut résoudre des puzzles tout en faisant tomber des boss, dans des environnements riches et variés. Enfin, le très (très) apprécié (95% d'avis positifs sur 976 évaluations Steam) Mutazione est accessible pour les abonnés Prime Gaming.

La liste des nouvelles sorties jeux vidéo du 20 mars 2025

Wolfenstein Youngblood [Xbox, PC via Microsoft Store]

Mutazione [GOG]

Legacy of Kain : Defiance [GOG]

Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]

Mortal Shell [Epic Games Store]

D'une semaine ou d'un mois à l'autre, le fonctionnement pour récupérer les nouveaux jeux Prime Gaming ne bouge pas. D'abord, il faut souscrire à Amazon Prime ou avoir un abonnement en cours de validité. Ensuite, il faut se rendre sur l'onglet « Jeux Gratuits » de la page web officielle Amazon Prime Gaming, ou bien cliquer sur les liens ci-dessous. Il y aura juste à suivre les instructions. Pour ces titres, il y a également besoin de comptes Epic Games Store, GOG, Amazon Games App et Microsoft.

