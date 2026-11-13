Amazon Luna, anciennement Prime Gaming, vous offre tous les jeudis soirs des jeux gratuits à travers votre abonnement. Ainsi, vous pouvez obtenir deux titres jouables sur PC depuis le 12 novembre 2026. Bien noté l'un et l'autre, ils valent le coup d'œil. Sachant en plus qu'ils vous sont offerts sans surcoût et que vous les gardez à vie, c'est le moment d'en profiter.

Deux jeux gratuits sur Prime Gaming dès le 12 novembre 2026

Le service Luna d'Amazon, qu'on appelait jusqu'à pas si longtemps Prime Gaming, vous offre régulièrement des jeux gratuits sur PC. Ce jeudi 12 novembre, ce sont deux titres cadeaux qui vous sont proposés en partenariat avec l'Epic Games Store. Pour faire simple, ils sont distribués via un code qui va les ajouter directement à votre bibliothèque Epic. Voici les jeux gratuits concernés :

Jurassic World Evolution 2 [code Epic Games Store]

Radiolight [code Epic Games Store]

Jurassic World Evolution 2, le jeu de gestion est gratuit à vie grâce à Amazon Luna

Fontier Developments a su transformer les films Jurassic Park et leurs suites en véritable jeu de gestion à travers une licence à part entière. Prime Gaming vous offre cette semaine le deuxième épisode, Jurassic World Evolution 2, parmi ses jeux gratuits. À vous de devenir le gérant d'un parc à dinosaures en envoyant des expéditions trouver de l'ADN et l'extraire pour faire éclore tout un tas d'espèces préhistoriques. En plus de cela, le titre dispose du mode Chaos Theory pour revivre des moments-clés des films de la saga et les rejouer à votre façon. C'est donc un cadeau incontournable pour les fans.

Radiolight, une pépite parmi les jeux gratuits de novembre sur Prime Gaming

Si vous avez aimé l'ambiance et la dynamique de Firewatch, alors Radiolight pourrait bien être le jeu gratuit de Prime Gaming qu'il vous faut cette semaine. Sorti sur PC en 2025, il vous place dans la peau d'un inspecteur de police enquêtant sur la disparation d'un enfant au cœur d'un parc national. Mêlant exploration, enquête et survie, le jeu vous guide sur votre piste à l'aide de mystérieux signaux radio. L'inspiration très clair de Stranger Things et des années 1980 offre une atmosphère lugubre parfaite pour ce genre de thriller d'aventure. Une petite réussite saluée d'un 78 / 100 sur Metacritic pour Krystof Knesl qui l'a développé tout seul à l'âge de 18 ans.