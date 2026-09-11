Prime Gaming dévoile ses nouveaux jeux gratuits pour le mois de septembre 2026. Il y a une licence absolument culte au programme, ainsi que des pépites qui valent le coup de la découverte.

Prime Gaming vous fait encore une tonne de cadeaux en septembre avec pas moins de 12 jeux gratuits à récupérer sur PC en septembre 2026. Le service d'Amazon, inclus dans tous les abonnements Prime, poursuit son partenariat avec d'autres plateformes pour que vous puissiez garder ces titres à vie. Il y a de vraies pépites, comme Botany Manor et Drop Druchy à découvrir, mais aussi une énorme licence mise à l'honneur, à savoir Doom.

Tous les jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2026

Prime Gaming, ou Amazon Luna désormais, continue de vous couvrir de cadeaux. Pour le mois de septembre 2026, le service prévoit de vous offrir au total 12 jeux gratuits. Les premiers sont d'ailleurs déjà disponibles et il y a de très belles prises à faire. Les deux pépites de la sélection vous attendent depuis hier, à savoir Botany Manor, un jeu de puzzle à la Myst et The Witness, et Drop Duchy, un roguelite indé français innovant dans un univers médiéval.

Cependant, le gros morceau des ces jeux gratuits de septembre sur Prime Gaming, ce sont surtout les 3 épisodes de Doom à récupérer. Une compilation rétro regroupant les deux premiers FPS culte sont offerts depuis le 11 septembre. C'est une belle opportunité de découvrir ces titres fondateurs sur PC. Puis, la semaine prochaine, ce sera au tour de DOOM Eternal de rejoindre votre ludothèque, soit l'un des meilleurs volets de la saga. Mais il ne faut pas oublier les autres nouveautés offertes, voici le planning :

3 SEPTEMBRE : Just Die Alreadey (code Epic Games Store) War Hospital (code Epic Games Store)

10 SEPTEMBRE : Botany Manor (code Epic Games Store) DOOM + DOOM 2 (code GOG) Drop Duchy (code Epic Games Store)

17 SEPTEMBRE : DOOM Eternal (code Microsoft) Rims Racing (code Epic Games Store) Wall World 2 (code Amazon Games)

24 SEPTEMBRE : High on Life (code Epic Games Store) Hue (code Epic Games Store) The Da Vinci Cryptex (code Legacy Games)



© Amazon

Comment récupérer les jeux gratuits d'Amazon Luna ?

Tout le monde ne le sait pas, mais tous les abonnés Amazon peuvent profiter des jeux gratuits Prime Gaming. À partir du moment où vous avez un abonnement, vous avez donc la possibilité de récupérer chaque titre de la sélection. En plus de cela, puisque le système fonctionne sur le partenariat avec d'autres plateformes (comme GOG et l'Epic Games Store), vous aurez généralement besoin d'un compte gratuit sur ces dernières. Si tel est le cas, voici comment procéder ensuite :

Rendez-vous sur Amazon Luna.

Connectez-vous à votre compte Amazon Prime.

Allez dans la section des jeux de Luna.

Cliquez sur le ou les titres qui vous intéressent.

Cliquez ensuite sur « Récupérer ».

Selon le type de code associé, soit il sera ajouté directement à la ludothèque concerné, soit vous serez renvoyé vers la plateforme pour valider l'acquisition du jeu gratuit.