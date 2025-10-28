Prime Gaming régale vraiment pour la fin de l'année avec la possibilité de jouer à cet excellent jeu gratuitement. Le temps de le finir très largement en prenant son temps.

C’est une belle nouvelle pour les amateurs de jeux de rôle, Kingdom Come: Deliverance 2 est gratuit pour les abonnés Amazon Prime Gaming, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2025. Le jeu est accessible via le service de cloud gaming Amazon Luna, sans téléchargement ni installation. Il suffit d’un compte Prime et d’une bonne connexion pour se lancer directement dans l’aventure.

Un excellent jeu à tester gratuitement pendant plus de deux mois sur Prime Gaming

Sorti en février 2025, Kingdom Come Deliverance 2 reprend les aventures d’Henry de Skalice, un jeune forgeron pris dans la tourmente d’une guerre civile en Bohême. Après avoir perdu ses parents, il se lance dans une quête de vengeance et de justice au cœur d’un monde médiéval réaliste, sans dragons ni magie. Du très lourd offert sur Prime Gaming, via son service Amazon Luna. Le jeu a brillé cette année de par son authenticité historique. Chaque village, chaque château, chaque arme semble tiré d’un musée. L’équipe de développement s’est inspirée de la vraie Bohême du XVe siècle pour recréer une époque à la fois fascinante et impitoyable et le résultat est clairement à la hauteur de leur investissement.

Des choix qui façonnent votre histoire

Dans ce nouveau jeu gratuit disponible pour les abonnés Prime Gaming, tout repose sur vos décisions. Les actions d’Henry influencent directement la façon dont le monde réagit à lui. Chaque mensonge, chaque combat, chaque mission laisse une trace. Vous pouvez devenir un chevalier loyal ou un voleur rusé, un héros romantique ou un soldat brutal. Le jeu mise aussi sur l’immersion, forge, chasse, tir à l’arc, équitation, gestion de la fatigue ou des blessures… tout y est pensé pour rendre l’expérience crédible. C’est un vrai RPG, exigeant mais gratifiant, où chaque victoire a du poids.

Grâce à Amazon Prime Gaming, plus besoin d’un PC surpuissant pour profiter de ce monde immense. Le jeu tourne directement en streaming, en 1080p, grâce au service Luna, avec prise en charge du clavier, de la souris ou de la manette. Pas de téléchargement, pas d’attente, on clique, on joue. C’est la solution parfaite pour tester le jeu avant de l’acheter ou simplement pour s’immerger dans son univers le temps de quelques sessions.

