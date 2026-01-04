Jouer sur PC a toujours été un investissement, et cela le sera visiblement encore plus dans les années à venir. L’industrie de la tech est en pleine mutation, sous l'impulsion des besoins toujours plus importants des géants de l'IA générative, toujours plus gourmands en RAM pour générer des images ridicules et d'autres futilités. Résultat : les grands fabricants de composants se privatisent pour ces entreprises et le grand public se retrouve avec moins d'offres, alors que les prix explosent. L’avenir du jeu vidéo sur PC risque de devenir de plus en plus un luxe, mais au moins, vous aurez plein de jeux gratuits. À commencer par ceux de Prime Gaming.

Cinq jeux gratuits Prime Gaming à récupérer vite

En 2026, Amazon n'a pas l'intention de lâcher la branche gaming de son offre. Pour rappel, grâce à un abonnement chez le géant du e-commerce, vous pouvez profiter d'une dizaine de jeux gratuits à conserver à vie chaque mois, en plus de ceux d'Amazon Luna, le service de cloud qui permet également de jouer à des productions récentes. Ces titres ne sont en revanche conservés que s'ils sont réclamés dans les temps. Cinq jeux gratuits Prime Gaming vont ainsi bientôt redevenir payants, ne tardez pas si vous ne souhaitez pas passer à côté.

XCOM 2, un classique du tactical

Commençons avec un classique en son genre. Dans XCOM 2, vous prenez le commandement d'une résistance mondiale face à une invasion extraterrestre victorieuse. Vingt ans après les événements du premier épisode, l'humanité est en effet sous domination alien et vous devez la libérer au cours de combats tactiques au tour par tour. Une véritable pépite, à récupérer gratuitement avec Prime Gaming.

Forgotten Realms: The Archives - Collection One, trois classiques gratuits avec Prime Gaming

On continue avec trois classiques réunis dans une seule compilation. Forgotten Realms The Archives - Collection One réunit trois titres qui ont marqué l’histoire du jeu de rôle sur PC et ont permis aux joueurs de découvrir les Royaumes Oubliés et l’univers de Donjons et Dragons. Petite particularité de cette édition : vous pourrez transférer votre groupe de combattants dans chacun de ces trois jeux gratuits Prime Gaming.

Bande-annonce en anglais pour la seconde collection à défaut d'un trailer sur la première.

Gas Station Simulator, un bon jeu de gestion et de simu

Les amateurs de gestion et de simulation ne sont pas en reste. Dans Gas Station Simulator, vous prenez les rênes d'une station-service laissée à l'abandon où presque tout est à reconstruire. À vous d’en gérer tous les aspects, de l’entretien des pompes à la vente de produits, en passant par le nettoyage, les diverses réparations et évidemment la décoration. Un jeu gratuit Prime Gaming très sympathique pour quiconque aime ce genre de proposition.

Bande-annonce en anglais

Source : Amazon Prime Gaming