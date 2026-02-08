Nouvelle semaine, nouveaux jeux gratuits à récupérer un peu partout pour les joueurs PC. Amazon Luna, anciennement Prime Gaming, ajoute de nouveaux titres régulièrement à son catalogue, mais en offre également à tous les abonnés à Amazon Prime. Ce sont ici des jeux à récupérer définitivement et à ajouter à sa collection. Pensez seulement à avoir un compte chez GOG et l'Epic Games Store en plus d'utiliser l'application Amazon, puisque les jeux offerts peuvent l'être sur différentes plateformes.

Un FPS tiré d'une licence ultra populaire avec Prime Gaming et Amazon Luna

Cette semaine, il y aura donc deux gros jeux gratuits qui sont à récupérer grâce à Prime Gaming d'Amazon Luna. À commencer par un FPS tiré d'une licence ultra connue désormais : Tiny Tina's Wonderlands. Spin-off XXL de Borderlands, le jeu vous propose d'incarner différents héros aux compétences uniques pour prendre part au plus grand jeu de rôle de Tina. Dans une vaste campagne qui vous tiendra plusieurs dizaines d'heures sans sourciller, vous devrez décimer des boss, monter en puissance et looter des armes par milliers comme dans tous les jeux de la licence. Du endgame attend également les plus courageux avec de nouveaux défis bien retors. Vous pouvez donc dès à présent récupérer gratuitement Tiny Tina's Wonderlands via Prime Gaming d'Amazon Luna jusqu'au 6 mai 2026. Il s'agit toutefois d'une clé de jeu qui devra ensuite être activée sur l'Epic Games Store.

Un autre jeu gratuit très bien noté à récupérer dès maintenant

Le second jeu offert cette semaine est lui aussi un FPS, mais complètement différent du shooter-looter de Gearbox. Dread Templar est plutôt orienté fast FPS et rétro gaming. Il prend ses racines dans les jeux de tir ultra nerveux des années 90-2000. Ce jeu gratuit offert via Prime Gaming sur Amazon Luna vous fait incarner un héros bien décidé à se venger d'une entité démoniaque lui ayant fait subir les pires châtiments. Le jeu propose une tonne d'armes différentes, mais surtout plus de 100 améliorations à associer pour personnaliser son gameplay et annihiler tous les monstres qui se dresseront sur votre chemin. Dread Templar est extrêmement nerveux et offre des sensations de jeu résolument old school. En tout cas, il est déjà très apprécié, avec notamment des avis en très grande majorité positifs sur Steam.

Dread Templar peut être définitivement ajouté à votre collection de jeux sur l'application Amazon Games jusqu'au 11 mars 2026.

Source : Amazon Luna / Prime Gaming