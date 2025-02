Bonne nouvelle pour les abonnés Prime Gaming ! Ce mois-ci, cinq jeux sont offerts via la plateforme d’Amazon, avec des genres variés allant de l’action au western en passant par la stratégie et l’aventure narrative. Une belle occasion de découvrir des pépites indépendantes et un titre majeur de Bethesda.

Prime Gaming propose 5 jeux à récupérer gratuitement et à garder à vie

Le premier jeu Prime Gaming est Colt Canyon qui vous plonge dans un western nerveux où chaque balle compte. Vous incarnez un cowboy armé jusqu’aux dents, prêt à tout pour sauver son partenaire kidnappé. Le gameplay est rapide et exigeant. Chaque partie est unique grâce aux niveaux générés aléatoirement. Le style pixel art minimaliste donne une vraie identité visuelle au jeu. Il faut le récupérer jusqu'au 26 mars.

Changement d’ambiance avec El Hijo sur Prime Gaming. Ici, pas de fusillades, mais de l’infiltration et de la discrétion. Vous incarnez un jeune garçon de six ans qui tente de retrouver sa mère dans un univers inspiré du Far West. Le gameplay repose sur l’ombre et l’astuce. Pas d’ennemis à abattre, juste des obstacles à contourner et des adversaires à éviter. L’ambiance chaleureuse et le style visuel soigné en font une aventure originale. À récupérer avant le 26 mars.

Les nouveaux jeux disponibles

Colt Canyon (via GOG) – Disponible jusqu’au 26 mars

(via GOG) – El Hijo A Wild West Tale (via Epic Games Store) – Disponible jusqu’au 26 mars

(via Epic Games Store) – Republic of Jungle (via Epic Games Store) – Disponible jusqu’au 26 mars

(via Epic Games Store) – Royal Romances: Les Cœurs Maudits Édition Collector (via Legacy Games) – Disponible jusqu’au 26 mars

(via Legacy Games) – Wolfenstein: Youngblood (via Microsoft Store) – Disponible jusqu’au 20 mars 2025

Plein de jeux différents

On retrouve aussi sur Prime Gaming Republic of Jungle qui est un jeu multijoueur de déduction sociale, parfait pour ceux qui aiment les jeux de manipulation et de stratégie. Inspiré de jeux comme Among Us ou Les Loups-Garous, il vous plonge dans une lutte de pouvoir au sein d’un gouvernement corrompu dirigé par des animaux. Chaque joueur doit soit révéler la corruption, soit la protéger. Bluff, alliances temporaires et retournements de situation sont au programme.

On peut aussi profiter de Royal Romances: Les Cœurs Maudits. Un jeu narratif où chaque décision influence l’histoire. L’univers mêle romance et magie, avec des énigmes à résoudre et des choix qui façonnent le destin des personnages. Ce jeu est idéal pour ceux qui aiment les contes fantastiques et les intrigues immersives.

Enfin, gros titre de cette sélection, Wolfenstein: Youngblood propose un Paris uchronique sous occupation nazie. Vous incarnez Jess et Soph Blazkowicz, les filles du légendaire B.J. Blazkowicz, dans une aventure remplie d’action.Le jeu mise sur un gameplay coopératif, avec une progression plus ouverte que les précédents épisodes de la saga. Vous pouvez jouer seul ou avec un ami pour affronter l’ennemi à coups de fusillades intenses et d’armes futuristes.

Source : Amazon