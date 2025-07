Afin de laisser la place aux jeux gratuits à venir sur Prime Gaming à l'attention des abonnés du service d'Amazon tout au long du mois de juillet 2025, celui-ci doit malheureusement en faire partir certains. Outre trois jeux surprise encore en lice jusqu'à la fin du mois pour fêter le Prime Day, quatre titres vont ainsi de leur côté très bientôt quitter le catalogue. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si d'aventure vous n'avez pas encore eu l'occasion de les récupérer.

Quatre jeux gratuits bientôt plus disponibles sur Prime Gaming

De genres très différents, les quatre jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 16 juillet 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Death Squared (GOG)

On commence en douceur avec Death Squared, un jeu de puzzle développé par SMG Studio et sorti en 2017. Il s'agit plus précisément d'une expérience solo, mais de préférence coopérative à 2 ou 4 joueurs. Le but sera en effet de résoudre des énigmes mettant à rude épreuve votre travail d'équipe. Certains risquent cependant d'être suffisamment retors pour briser des amitiés. Un défi à relever à vos risques et périls gratuitement sur Prime Gaming, via un code GOG.

Saints Row Gat Out of Hell (GOG)

Changement radical d'ambiance pour le second jeu qui va bientôt quitter Prime Gaming, puisqu'il est question de Saints Row: Gat Out of Hell, développé par Volition, édité par PLAION et sorti en 2015. Comme son nom l'indique, ce spin-off de Saints Row IV nous place donc dans la peau du célèbre Johnny Gat, ou Kinzie Kensington, qui a disparu pour le plus grand malheur de ses fans. En réalité, il était parti en mission pour aller coller une balle entre les deux yeux du Diable lui-même. Une virée d'enfer dans ce concurrent déjanté de GTA, à récupérer donc gratuitement avant qu'il ne s'envole vers les enfers via un code GOG.

The Last Show of Mr. Chardish (Epic Games Store)

Retour sur un jeu de casse-têtes, mais avec une petite touche d'aventure, avec The Last Show of Mr. Chardish, développé par Punk Notion, édité par Anshar Publishing et sorti en 2020. Des décennies se sont écoulées depuis que l’actrice Ella ne soit montée sur scène. Alors qu’elle retourne au théâtre désormais abandonné, elle y découvre une collection de spectacles extraordinaires qui la feront voyager dans des mondes magiques peints à la main. Un voyage pour le moins dépaysant à effectuer gratuitement sur Prime Gaming via un code Epic Games Store.

Wild Country (GOG)

On termine le tour d'horizon des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming en couleur dans une autre aventure avec Wild Country, développé par Lost Native et sorti en 2024. Il s'agit d'un jeu de stratégie fantastique faisable en solo, mais qui prend tout son sens en multijoueur, dans lequel les joueurs utilisent des cartes magnifiquement illustrées pour construire des bâtiments et développer des compétences afin de bâtir la meilleure ville. Les bâtiments marquent des points et le premier à atteindre l'objectif gagne.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée très limitée.