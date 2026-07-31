Le mois de juillet touche déjà à sa fin. Amazon a une nouvelle fois choyé ses abonnés avec Prime Gaming et Luna, son service de cloud gaming. Comme chaque mois, le premier permet de récupérer une dizaine de jeux gratuits sur PC, à conserver définitivement. Les deux derniers cadeaux de juillet viennent justement d'être déployés. Avant de passer aux présentations, on rappelle que contrairement à l’Epic Games Store il n’y a pas besoin de se presser pour les réclamer. Amazon laisse généralement plusieurs semaines, voire mois, pour mettre la main dessus.

Zoria: Age of Shattering, un jeu gratuit pour les fans de Baldur's Gate 3

Si vous avez aimé les Baldur's Gate et Dragon Age Origins, Prime Gaming vous offre un CRPG qui assume fièrement s'en être inspiré. Développé pendant près de 7 ans par une équipe de trois personnes et sorti en 2024, le jeu vous plonge dans un monde de fantasy ravagé par la guerre, sous le prisme d’un capitaine, chargé de défendre le royaume d'Elion contre un royaume voisin, adepte de la nécromancie. Vous dirigez alors une escouade de quatre héros aux compétences et atouts uniques, en piochant parmi les 11 classes disponibles. Un jeu gratuit Prime Gaming qui mêle donc combat au tour par tour, gestion de base, système d’artisanat et recrutement de compagnons, le tout relevé par quelques mécaniques de de survie.

Bande-annonce en anglais

Weakless, un jeu narratif unique

Changement d’ambiance radical avec le second jeu gratuit Prime Gaming de la semaine, que Xbox avait régulièrement mis en avant lors de ses présentations consacrées à la scène indépendante. Développé par le studio polonais Punk Notion, Weakless est une courte aventure narrative (environ 3h), mais particulièrement singulière. Vous y alternez en effet entre deux créatures de bois, une aveugle, l’autre sourde, chacune complémentaire pour résoudre une série d’énigmes. La première découvre alors le monde grâce aux sons, dans des décors monochromes. La seconde s’aventure quant à elle dans un monde coloré, mais en étant privér de tout son. Un jeu gratuit Prime Gaming au concept original, qui n’a pas entièrement convaincu les critiques et les joueurs en raison d’énigmes simplistes et d’une narration jugée trop légère.

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Les autres jeux gratuits disponibles avec Prime Gaming

Si les deux derniers jeux gratuits Prime Gaming de juillet 2026 ne sont pas à votre goût, alors il est toujours temps de piocher parmi ceux déployés tout au long du mois. On recommande notamment Symphony of War aux fans de Fire Emblem, ou encore In Sound Mind, jeu immersif bien noté à la bande-son envoûtante. Voici la liste complète de tous les jeux offerts en juillet avec Prime Gaming, et encore disponibles :

CyClones [GOG]

LoneStar [Epic Games Store]

Symphony of War: The Nephilim Saga [Epic Games Store]

Still There [GOG]

Regular Factory: Escape Room [GOG]

Poly Vita [Legacy Games]

Framed Collection [GOG ]

Escape Academy [Epic Games Store]

In Sound Mind [Amazon Games App]

Mystic Academy: Escape Room [GOG]

Zoria: Age of Shattering [GOG ]

Weakless [GOG]

Source : Amazon