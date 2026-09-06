Si Amazon tarde à dévoiler les nouveautés qui rejoindront son offre Prime Gaming et son service de cloud gaming Luna, les deux premiers jeux gratuits offerts à l’ensemble des abonnés sont déjà disponibles. Et on est clairement sur le cas typique de l'expression « deux salles, deux ambiances ». L’un vous demandera de semer le chaos dans la peau d’un retraité, l’autre de sauver des vies en temps de guerre. Voici une présentation des deux derniers jeux gratuits Prime Gaming.

Just Die Already! gratuit avec Prime Gaming

On aurait tendance à penser que la retraite est synonyme de repos, de tricot et pourquoi pas de quelques parties de pétanque. Mais pas dans Just Die Already. Dans ce jeu gratuit Prime Gaming complètement barré, les petits vieux s’offrent une seconde jeunesse en faisant n’importe quoi. Les créateurs de Goat Simulator nous livrent encore une fois un Sandbox complètement déluré où vous incarnez un retraité fraîchement expulsé de sa maison de retraite et qui devra survivre en accomplissant des missions aussi absurdes que sadiques. Un jeu gratuit Prime Gaming qui a visiblement fait naître quelques rides de sourire aux joueurs qui l’ont essayé, en atteste son score de 84% d’évaluations très positives sur Steam.

War Hospital, un jeu gratuit sur la Première Guerre mondiale gratuit

Changement d’ambiance radical avec le second jeu gratuit Prime Gaming de la semaine. War Hospital ne nous envoie en première ligne de la Première Guerre mondiale, mais derrière les portes d’un hôpital de campagne où il faudra tenter de sauver des vies avec des moyens dérisoires. Le titre conjugue alors gestion, stratégie et narration pour nous confier la direction d’un établissement médical où tout manque, que ce soient les médecins, les infirmiers, les ressources ou même les médicaments. Il conviendra alors de faire des choix, parfois franchement cruels, parce qu’en temps de guerre, même le front médical doit faire preuve de stratégie. Un jeu gratuit Prime Gaming qui a reçu un assez bon accueil, malgré des mécaniques de gestion qui manquent d’une certaine profondeur et une expérience répétitive à la longue.

Source : Amazon