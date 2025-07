La fin de semaine est toujours synonyme de jeux gratuits pour les joueuses et joueurs PC. L’Epic Games Store n’est en effet plus le seul à proposer un rendez-vous hebdomadaire aux amateurs de bons plans. Tous les jeudis, la boutique des papas de Fortnite distribue ses cadeaux, quand Steam offre régulièrement des essais gratuits qui durent le temps d’un weekend. Prime Gaming a lui aussi fédéré les PCistes avec son petit rituel. Chaque semaine, une poignée de titres est offerte, à raison de plus d’une dizaine par mois. Il est donc temps d’aller récupérer les jeux gratuits Prime Gaming de la semaine, et l'un d'entre eux a clairement de quoi vous ouvrir l'appétit.

Prime Gaming offre deux nouveaux jeux gratuits

Depuis plusieurs années maintenant, Amazon permet à l’ensemble de ses abonnés de récupérer des jeux gratuits grâce à son service et sans aucun surcoût supplémentaire. Toutes les semaines, le géant du e-commerce offre alors de nouveaux titres, qui, une fois qu’ils sont réclamés, sont conservés à vie dans la boutique où il convient de rentrer les codes donnés (GOG, Epic Games Store etc). Voici donc une petite présentation des deux jeux gratuits Prime Gaming disponibles depuis cette semaine :

Venba

Il sent bon les arômes de l’Inde et pour cause. Venba vous plonge au coeur de la cuisine indienne avec une expérience narrative et culinaire. Vous y incarnez une mère de famille qui immigre au Canada dans les années 80. Les joueurs devront alors reconstituer des recettes oubliées tout en prenant part à cette histoire qui met en avant les thèmes de la famille et du deuil. Ce premier jeu gratuit Prime Gaming de la semaine a clairement eu son petit succès, comme en attestent les notes éloquentes de la presse et des joueurs. Vous avez jusqu’au 24 septembre pour le récupérer avec votre abonnement.

Love Finding Wild Friends Collector’s Edition

Si ce second jeu gratuit Prime Gaming est développé par Bigfish Games, il est loin d’être un gros poisson. Ce jeu de casse-têtes et d’objets cachés a tout d’un titre auquel vous auriez joué au début des années 2000, au plus tard. Ici vous explorez des environnements en cliquant dessus pour adopter et collectionner des animaux sauvages, jouer à des mini-jeux et résoudre des énigmes. La version collector proposée comprend six niveaux bonus pour continuer votre visite sauvage, 12 mini-jeux supplémentaires et des coulisses mettant en scène les animaux de compagnie des développeurs. Vous avez jusqu’au 26 août pour récupérer ce jeu gratuit Prime Gaming si le cœur vous en dit.

Source : Amazon Prime Gaming