En attendant de connaître les jeux gratuits que proposera Prime Gaming en août 2025 et les derniers titres à venir avant la fin du mois de juillet 2025, cinq très bons jeux gratuits vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Cinq très bons jeux gratuits vont bientôt Prime Gaming

De genres très différents, les cinq jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 30 juillet 2025 pour quatre d'entre eux, et le 1er août 2025 pour le dernier, mais clairement pas des moindres, avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre de priorité.

Tomb Raider I-III Remastered (GOG)

On termine ce récapitulatif en beauté, avec en effet cette fois trois monuments du jeu vidéo pour le prix d'un, qui vont quitter de leur côté le service Prime Gaming le 1er août 2025, en l'illustre personne de Tomb Raider I-III Remastered. Revisitez les trois premiers titres qui ont fait de Lara Croft l'icône vidéoludique absolue qu'on connaît aujourd'hui, avec des graphismes retouchés, et des contrôles adaptés aux méthodes modernes. Voyage nostalgique à travers le monde gratuit, grâce à Prime Gaming et GOG.

Gallery of Things: Reveries (Legacy Games)

On commence en douceur pour le premier jeu gratuit qui va bientôt quitter le service Prime Gaming avec Gallery of Things: Reveries, développé par Tiny Little Lion, édité par Legacy Games et sorti en 2023. Il s'agit d'un jeu de puzzle plutôt atypique, qui mêle énigme et œuvres d'art pour des casse-tête qui en mettent plein la vue. Reposant et stimulant à la fois, ce Gallery of Things Reveries est un peu passé inaperçu à sa sortie, en 2023. C'est donc le moment pour lui de se faire connaître grâce à Prime Gaming. Accessible via votre abonnement, vous pourrez ainsi le retrouver dans le catalogue de Legacy Games.

Jupiter Hell (GOG)

Changement radical d'ambiance avec le second jeu gratuit qui quittera le service Prime Gaming ce 30 juillet 2025 avec Jupitel Hell, développé par ChaosForge, édité par Hyperstrange et sorti en 2021. Laissez-vous débarquer sur l'une des lunes de Jupiter pour une aventure proprement infernale. Jupiter Hell est en effet un roguelike dont l'ambiance est largement inspirée de la légendaire franchise DOOM. Enchaînez alors les affrontements sur cette base spatiale dans une vue très vintage en top-down. Là aussi, c'est une belle découverte à faire grâce à Prime Gaming et GOG.

Thief: Deadly Shadows (GOG) gratuit avec Prime Gaming

On se fond ensuite dans les ombres pour le troisième jeu gratuit à quitter Prime Gaming prochainement, avec Thief Deadly Shadows, développé par Ion Storm, édité par Eidos Interactive et sorti en 2004. Après les précédents jeux et en priant pour qu'un nouvel opus (en plus du jeu VR récemment annoncé) voit le jour, c'est au tour du troisième opus, Deadly Shadows de bientôt s'éclipser du service. Ce troisième volet reprend les mécaniques d'infiltration des précédents pour une aventure sombre à la recherche d'artefacts mystérieux, avec des segments en monde ouvert qui apporte de la fraîcheur à la série. Le récupérer gratuitement n'est pas la même chose que le voler, grâce à Prime Gaming et GOG.

Trinity Fusion (Amazon Games)

On retourne dans le genre rogue-like, mais à travers différentes timelines, avec le dernier jeu gratuit à quitter Prime Gaming ce 30 juillet 2025, en la personne de Trinity Fusion, développé par Angry Mob Games, édité par Plug In Digital et sorti en 2023. Il propose d’incarner une héroïne issue de plusieurs univers parallèles, chacun avec ses propres capacités et mécaniques. Exploration, combats intenses, armes futuristes et ambiance dystopique sont au programme dans ce titre dynamique grandement inspiré par l'excellent Dead Cells. Voyage inter-dimensionnel gratuit grâce à Prime Gaming et l'application Amazon Games.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.