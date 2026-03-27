Le jeudi est en effet un jour à ne pas manquer pour les joueuses et joueurs. Outre l'Epic Games Store, Amazon vous fait aussi cadeau de plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Ainsi, les abonnés peuvent récupérer leur dû via le service Luna, autrefois appelé Prime Gaming. Les nouveaux titres sont arrivés hier soir, c'est le moment de foncer.

Amazon Luna, l'ancien Prime Gaming, vous offre 4 jeux gratuits

Si vous êtes passé à côté de l'information, vous vous demandez peut-être où est passé Prime Gaming dans votre abonnement Prime ? Il a simplement changé de nom ou, plutôt, a fusionné avec Amazon Luna, le service de jeux à la demande. Pas de panique, vous avez toujours la possibilité de récupérer vos jeux gratuits hebdomadaires.

Pour cette dernière semaine de mars 2026, quatre jeux gratuits vous attendent avec Prime Gaming. Pour les récupérer, vous aurez besoin ni plus ni moins de comptes gratuits sur les boutiques partenaires. Selon les titres qui vous intéressent, ils vous seront offerts soit pour l'Epic Games Store, soit GOG, soit Legacy Games, ou directement sur l'application Amazon Games.

© Amazon.

Total War Three Kingdoms en cadeau grâce à Prime Gaming

Les fans de jeux de stratégie connaissent forcément la saga Total War. Eh bien un mois après vous avoir offert Attila, Prime Gaming vous fait cette fois cadeau de Total War Three Kingdoms. Préparez-vous à plonger au cœur d'une fresque épique dans la Chine antique. Entre gestion d'empire et batailles tactiques, vous devrez redoublement de vigilance et d'astuce pour remporter la victoire sur vos nombreux adversaires. 7 ans après sa sortie, le jeu est à portée de main grâce à un code Epic Games Store qui vous est donné dans votre abonnement Amazon.

Chimp Quest Spirit Isle, un jeu gratuit narratif avec Legacy Games

Envie d'une expérience plus légère ? Depuis hier, Prime Gaming vous offre un nouveau jeu gratuit issu du catalogue de Legacy Games. Il s'agit cette fois de Chimp Quest Spirit Isle, une aventure parmi un groupe de singes qui cherche à retrouver son foyer. Dans un décor coloré et exotique, résolvez des énigmes et accompagnez cette trompe pour une histoire sans prise de tête. Un jeu gratuit à récupérez sans attendre avec Amazon Luna.

Phantasie Memorial Set, une compilation de jeux gratuits rétro

Offrez-vous une virée vintage avec la compilation Phantasie Memorial Set. Véritable plongée dans l'ambiance des RPG de fantasy des années 1980, ce lot de jeux gratuits à récupérer grâce à Prime Gaming promet un condensé old-school mémorable. Vous y retrouverez le gameplay d'époque dans une ambiance typique. En tout, ce sont trois jeux d'aventures, avec des quêtes épiques et des combats au tour par tour qui vous attendent dès maintenant grâce à un code GOG.

Deep Sky Derelicts, un jeu gratuit étonnant offert par Prime Gaming

Pour conclure cette sélection de jeux gratuits, Prime Gaming vous offre Deep Sky Derelicts, un titre clairement au croisement des genres. Plus qu'un RPG tactique, il allie des mécaniques très actuelles de roguelike et de deckbuilder pour proposer une expérience étonnante. Embarquez pour une quête spatiale qui a tout pour plaire aux amateurs de science-fiction avec une pointe de rétrofuturisme. Qui plus est, ce titre est le plus facile à récupérer cette semaine puisqu'il rejoinddra directement l'application Amazon Games.