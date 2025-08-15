Jouer sur PC représente un certain investissement, mais rien qu’avec les jeux gratuits, il est vite rentabilisé. Entre les cadeaux hebdomadaires de l'Epic Games Store, les offres plus exceptionnelles de GOG ou encore les essais gratuits ainsi que les titres à garder de Steam, les joueurs PC sont gâtés. Depuis quelques années, Amazon est également entré dans la danse avec Prime Gaming. Son service permet en effet de récupérer à minima une dizaine de jeux gratuits par mois, déployés chaque jeudi soir. La seule condition pour en profiter : avoir un abonnement Amazon Prime ou d'avoir quelqu’un dans son entourage qui en a un. L’offre permet en effet de récupérer des codes à entrer sur diverses plateformes, après quoi les jeux gratuits Prime Gaming sont conservés à vie. Une nouvelle fournée vient donc d’être déployée, voici les nouveaux titres qui peuvent être récupérés.

Quatre nouveaux jeux gratuits Prime Gamign disponibles

Une petite piqûre de rappel s'impose pour les nouveaux utilisateurs. Comme expliqué précédemment, l’offre d’Amazon ne requiert aucun surcoût supplémentaire, si ce n'est l'abonnement que vous utilisez pour bénéficier de la livraison gratuite sur son site de commerce en ligne. Les jeux gratuits Prime Gaming sont à récupérer directement sur le site dédié, où il faut se connecter avec son compte Amazon classique. Il suffira ensuite de cliquer sur les jeux qui vous intéressent et de les réclamer en suivant les instructions à l’écran, qui consistent généralement à lier votre compte à la plateforme sur laquelle vous devrez entrer votre code (GOG, Epic Games Store, etc.). Voici donc sans plus attendre une présentation des quatre nouveaux jeux gratuits Prime Gaming disponibles depuis cette semaine :

Filthy Animals : Heist Simulator (Epic Games Store)

Si vous cherchiez un jeu à faire entre amis, vous l’avez peut-être trouvé. Filthy Animals est donc un jeu multijoueur réunissant jusqu’à quatre joueurs qui incarnent des animaux mutants au service d’un génie criminel. A eux de voler, combattre, se gameler ou encore manger des tacos tout en essayant de filer avec le butin pour leur boss. Il faudra alors résoudre des énigmes et éviter les ennemis pour espérer se frayer un chemin vers la victoire, mais il sera d’embûches et de rires également. Un jeu gratuit Prime somme toute sympathique pour s'amuser entre potes.

FATE: The Traitor Soul gratuit avec Prime Gaming

Ce second jeu gratuit Prime Gaming est un RPG old school avec des éléments de dungeon crawler. Plus de sorts, de loot et de héros, le troisième épisode de la saga, assez méconnue, ne faisait pas les choses à moitié pour l'époque. Dans cet épisode, seuls les champions les plus déterminés survivront au Temple du Destin et un défi ultime les attend. Le titre a reçu d'excellentes notes des joueurs, donc si c'est votre genre, on vous recommande d'aller le récupérer.

Necroking (GOG)

Ce jeu gratuit Prime Gaming mêle roguelike, deckbuilding et tour par tour sympathique comme tout. Dans Necroking, les joueurs incarnent le personnage éponyme portant une couronne empreinte d’une magie nécromantique très puissante. Dans ce voyage sombre et tourmenté il faudra prendre part à des combats stratégies en temps réel et venir à bout de ses adversaires en commandant une armée composée de plus de 30 serviteurs différents.

Tin Hearts gratuit avec Prime Gaming

Si vous ne deviez choisir qu’un seul des jeux gratuits Prime Gaming de cette sélection, c’est lui que l’on vous recommanderait. Un titre apprécié inspiré du jeu Lemmings, dans lequel vous guidez une escouade de soldats de plomb à travers un monde magique rempli de jouets. Créé par certains développeurs à l’origine de la série Fable, ce jeu d’aventure et de puzzle a reçu de nombreux avis élogieux de la presse comme des joueurs.

