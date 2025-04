Chaque fin de semaine rime avec nouvelles surprises pour les joueurs PC. Si l’Epic Games Store régale tous les jeudis avec ses jeux gratuits, et que Steam propose souvent des essais le temps d’un week-end, Prime Gaming n’est pas en reste. La plateforme d’Amazon poursuit son petit rituel avec quatre nouveaux jeux à récupérer gratuitement, dès maintenant, pour tous les abonnés.

Quatre nouveaux jeux gratuits cette semaine sur Prime Gaming

On commence avec Thief Gold sur Prime Gaming, proposé via GOG. Ce jeu culte du studio Looking Glass, sorti à l’origine en 1999, est considéré comme un pionnier du jeu d’infiltration. Vous incarnez Garrett, un voleur professionnel dans un monde médiéval-fantastique sombre et immersif. Cette version “Gold” comprend trois missions supplémentaires par rapport à l’édition d’origine. Un retour aux sources parfait pour ceux qui aiment la discrétion, les ombres… et les défis corsés.

Disponible via l’Epic Games Store, Troublemaker est un jeu d’action-aventure en milieu scolaire, fortement inspiré de classiques comme Bully. Vous y incarnez un adolescent transféré dans un nouveau lycée, et qui va rapidement devoir s’imposer par les poings. Ambiance 100 % indonésienne, combats stylés et petites touches de drame lycéen sont au programme. Un jeu original sur Prime Gaming, à découvrir pour son ton décalé et son cadre peu commun.

Des jeux délirants

Changement total de ton avec Kraken Academy, à récupérer via l’Amazon Games App. Ce jeu déjanté vous plonge dans une école qui cache bien des secrets… et où un kraken magique vous demande de sauver le monde. Rien que ça. Entre boucles temporelles, dialogues absurdes et exploration, le titre mélange humour, mystère et éléments de jeu d’aventure façon point-and-click. Une pépite pour les amateurs de bizarreries narratives.

Dernier jeu offert cette semaine par Prime Gaming, Priest Simulator: Vampire Show, également via l’Epic Games Store. Sous ses airs de FPS classique se cache une parodie délirante, dans laquelle vous incarnez un prêtre... qui affronte des vampires, dans un univers grotesque et volontairement absurde. Entre exorcismes bourrins, humour noir et gameplay barré, le titre assume son côté série B. Une curiosité à tester, surtout si vous aimez les jeux qui sortent des sentiers battus.

La liste des jeux

Thief Gold (GOG)

Troublemaker (Epic Games Store)

Kraken Academy (Amazon Games App)

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

Comment récupérer ces jeux gratuits ?

Pour mettre la main sur ces quatre titres, il suffit d’avoir un abonnement Amazon Prime actif, puis de vous rendre sur le site Prime Gaming. Selon les jeux, l’activation se fait via GOG, Epic Games Store ou l’Amazon Games App. Une fois récupérés, ils restent à vous à vie.

Source : Prime Gaming