En attendant la dernière vague de jeux gratuits proposés par Prime Gaming en ce mois de juin 2025 et de voir ce que le service réserve en juillet, cinq très bons titres vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque.

Cinq très bons jeux gratuits encore dispo sur Prime Gaming

De genres très différents, les cinq jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 25 juin 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Chessarama (Epic Games Store)

Commençons par ordre alphabétique avec Chessarama. Ici la plateforme mise sur l’originalité. Ce jeu de réflexion développé par Minimol Games et sorti en 2023 revisite les mécaniques des échecs à travers plusieurs mini-jeux décalés. Les pièces gardent leurs mouvements classiques, mais les objectifs changent à chaque mode. Idéal pour ceux qui aiment les puzzles ou les jeux qui sortent des sentiers battus. Disponible gratuitement via Prime Gaming sur l’Epic Games Store.

FATE (GOG)

On enchaîne avec FATE, qui est un vrai petit bijou pour les fans de Dungeon Crawler à l’ancienne. Sorti en 2005 et développé par WildTangeant Studios, le jeu propose des donjons générés aléatoirement, une progression de personnage classique mais efficace, et un style rétro qui fait toujours mouche. À récupérer gratuitement via Prime Gaming, avec un code sur GOG. À noter que sa suite, FATE: Undiscovered Realms, fait partie des huit jeux gratuits arrivés cette semaine sur le service, également via GOG.

Gamedec - Definitive Edition (GOG)

On passe ensuite à Gamedec - Definite Edition, qui est de son côté un RPG en vue isométrique, où l'on incarne un détective de jeux vidéo menant des enquêtes dans des mondes virtuels. Un synopsis assez original, bien apprécié par les joueurs, porté par une très solide direction artistique bien typée cyberpunk, développé par Anshar Studios et sorti en 2021. Disponible pendant encore quelques jours gratuitement sur Prime Gaming via un code GOG.

The Lost Ashford Ring (Legacy Games)

Changement radical d'époque avec The Lost Ashford Ring, un jeu d’objets cachés au parfum de mystère développé par CRX Entertainment, édité par Legacy Games et sorti en 2023. Vous partez sur les traces d’un anneau disparu dans un vieux manoir plein de secrets. C’est classique, mais bien exécuté. Le genre de jeu parfait pour les amateurs d’enquêtes tranquilles. À récupérer gratuitement sur Prime Gaming via un code Legacy Games.

Thief II: The Metal Age (GOG)

On termine en beauté avec Thief II: The Metal Age, qui se place malgré son grand âge tout simplement comme l’un des meilleurs jeux d’infiltration de l’histoire. Le titre est en effet sorti en 2000, développé par Looking Glass Studios et édité par Eidos Interactive. Incarnez Garrett, voleur de l’ombre dans un monde steampunk, où chaque mission demande patience, discrétion et stratégie. Le jeu a beau avoir plus de vingt ans, il reste d’une richesse impressionnante. Disponible gratuitement sans avoir à le voler sur Prime Gaming via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont disponibles pour une durée limitée.