La PS5 augmente de prix, il faut maintenant hypothéquer sa maison pour s’acheter des barrettes de RAM, le prix des jeux pourrait augmenter et passer la barre des 80€ pour justifier les coûts de développement toujours plus astronomiques, et un pouvoir d’achat qui freine… Plus le temps passe, plus le jeu vidéo a tout du prochain hobby de luxe. Mais trêve de tergiversations de millenials, il y a toujours matière à soulager son porte-monnaie. Les offres sont plus régulières sur PC, notamment avec les jeux gratuits Epic Games Store, et désormais ceux de Prime Gaming, distribués eux aussi chaque semaine. Et si Amazon laisse largement le temps à chacun de réclamer les titres offerts dans le cadre d’un abonnement Amazon Prime classique, ils ne sont pas éternels. C’est donc l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Voici les jeux gratuits Prime Gaming qui redeviendront bientôt payants.

Total War: ATTILA gratuit avec Prime Gaming

On commence avec la vedette des trois jeux gratuits Prime Gaming qui ne le seront bientôt plus. On rappelle au passage que si vous avez jusqu'au 1er avril 2026 pour les réclamer, vous les conserverez à vie une fois que ce sera fait. Épisode très apprécié de la licence légendaire, Total War ATTILA assumait son ton un peu plus sombre par rapport à la formule de Creative Assembly lors de sa sortie en 2015. Sur fond de maladie, de guerre et de famine, le joueur incarne Attila, roi guerrier, qui doit gérer et prendre soin de son armée pour qu’ils soient plus redoutables lors des batailles qui ont fait la réputation de la série. Un excellent jeu de stratégie en tour par tour, toujours gratuit avec Prime Gaming.

Tavern Talk

Changement de registre avec une petite parenthèse cosy, offerte par un visual novel lui aussi très noté des joueurs lors de sa sortie en 2024. Pendant fantasy de Coffee Talk, ce second jeu gratuit Prime Gaming troque son café pour des pintes de bière servies dans des chopes en bois pour discuter avec des clients armés jusqu’aux dents d’haches et d’arcs entre deux services. Un titre chaleureux et réconfortant, à récupérer gratuitement avec Prime Gaming avant le 1er avril 2026.

Siege of Avalon: Anthology

On reste dans le registre du médiéval fantastique, avec le dernier cadeau à récupérer d’urgence. Siege of Avalon Anthology est un RPG à l’ancienne qui a séduit son public grâce à son écriture et son ambiance. Dans ce jeu gratuit Prime Gaming, le joueur incarne un soldat chargé de défendre une forteresse assiégée, et dont les choix viennent rythmer une progression, autrement trop linéaire, selon les joueurs qui l’ont essayé. Vous avez là aussi jusqu’au 1er avril 2026 pour le récupérer.