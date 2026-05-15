Si vous jouez sur PC, cette nouvelle est pour vous. Hier soir, le service de jeux à la demande d'Amazon a mis à disposition 3 nouveaux jeux gratuits. Cela veut dire que tous les abonnés Prime peuvent les récupérer sans attendre. Trois jeux offerts par Prime Gaming dont vous profiterez à vie à condition de les récupérer à temps, alors ne tardez pas.

Survival Fountain of Youth vous promet la grande aventure via Amazon Luna

On a beau avoir essayé des dizaines de jeux de survie, on en trouve toujours de nouveau qui arrivent à nous captiver pendant des dizaines d'heures. Survival Fountain of Youth pourrait bien être de ceux-là. Lancée en 2024, cette production signée Odinsoft Inc. compte parmi les jeux gratuits maintenant disponibles avec Prime Gaming. Cette expérience solo en monde ouvert fait de vous un naufragé sur une île désert au XVIe siècle. À vous de crafter vos outils et d'assurer votre subsistance quotidienne tout en explorant les lieux à la recherche d'une ancienne civilisation qui va changer votre vie. Ajoutez-le maintenant à votre ludothèque Amazon Games.

60 Minutes to Extinction: Escape Room, le jeu gratuit qui vous remue les méninges

Ce jeu gratuit ne va pas faire de vous un Jack Bauer, mais il vous fera comprendre un peu ce que c'est d'être sous la pression du temps. Comme son nom l'indique, 60 Minutes to Extinction vous donne 1 heure pour secourir le monde. Et pour cause, une catastrophe nucléaire menace de faire disparaître l'humanité. Sous la forme d'un escape game virtuel, vous devez fouiller un bunker pour résoudre plusieurs puzzles et empêcher la fin du monde à temps. Prime Gaming vous en fait cadeau via un code GOG, alors foncez le récupérer.

Lethal Honor Order of the Apocalypse, un roguelite gratuit avec Prime Gaming

Amateur d'actions brutal et de gameplay exigeant, ce jeu gratuit de Prime Gaming est pour vous. Lethal Honor - Order of the Apocalypse vous capture pour une boucle impitoyable qui vous forcera à affronter des créatures monstrueuses. Entre hack'n'slash et roguelite, il promet un mix explosif et addictif. Il séduit en plus par une esthétique très inspirée des comics de années 1980, avec des planches de BD animées qui viennent rythmer l'aventure. Un titre offert à ne pas louper grâce au code Epic Games Store qu'Amazon donne à ses abonnés.

Comment récupérer les jeux gratuits de Prime Gaming ?

Dès lors que vous avez souscrit à Amazon Prime, vous avez accès à Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Ce service vous donne accès à un catalogue de jeux à la demande, mais aussi à une sélection de jeux gratuits à récupérer chaque semaine pendant une durée limitée. Outre la nécessité d'un abonnement Prime, selon les jeux vous aurez besoin d'un compte gratuit sur une plateforme partenaire via laquelle vous jouerez au titre offert. Ici, outre Prime Gaming, vous pouvez vous inscrire sur GOG et l'Epic Games Store pour tout récupérer.