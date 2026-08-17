Comme chaque mois, Prime Gaming (ou Amazon Luna désormais) propose à un intervalle hebdomadaire plusieurs vagues de jeux gratuits. Pour août 2026, ce sont neuf titres offerts qui jalonnent le mois chaque semaine. En attendant les arrivages suivants à venir prochainement, deux nouveaux titres à récupérer et garder sont donc d'ores et déjà disponibles, tous deux des pépites dans leur domaine, qui ont su satisfaire leur public, même si pour l'un d'entre eux le studio qui lui a donné naissance n'est aujourd'hui plus en activité. Voyons cela de plus près.

Deux jeux gratuits fraîchement déployés pour les abonnés Prime Gaming

Dernier arrivage de jeux gratuits au fil d'août 2026 sur Prime Gaming, celui qui nous intéresse ici de la part du service d'Amazon met donc à disposition de ses abonnés les deux titres à récupérer sans bourse délier suivants :

Airship Kingdoms Adrift [Epic Games Store] : un jeu de stratégie/gestion où m'on dirige l'équipage d'un vaisseau volant

[Epic Games Store] : un jeu de stratégie/gestion où m'on dirige l'équipage d'un vaisseau volant Steelrising [Epic Games Store] : un soulslike de feu le studio français Spiders où l'on dirige un automate dans une version dystopique de la fin du 18ème siècle

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Airship Kingdoms Adrift décolle gratuitement chez Amazon Luna

On commence donc par le premier jeu gratuit dernièrement offert par Prime Gaming et qui s'intitule Airship Kingdoms Adrift, développé par Revolution Industry, édité par Gamersky Games et sorti en 2023. Comme son nom l'indique, il est question d'incarner le capitaine d'un vaisseau volant dans un univers steampunk. Il est à la fois question de gérer un empire marchand en commerçant et en usant de la diplomatie avec le monde qui nous entoure que de mener sa barque dans des combats tactiques contre d'autres équipages ennemis ou pirates. Décollage gratuit vers Suthseg grâce à un code Epic Games Store jusqu'au 16 septembre 2026.

Steelrising fait sa révolution posthume gratuitement sur Prime Gaming

Le second jeu gratuit du dernier arrivage du programme de Prime Gaming pour ce mois d'août 2026 est donc Steelrising, développé par feu le studio français Spiders, édité par Nacon et sorti en 2022. Il est ici question d'un action-RPG de type soulslike qui place son récit dans Paris en 1789. Sauf que dans cet univers, Louis XVI a maté la Révolution avec une armée d'automates. On y dirige Aegis, au service de Marie Antoinette, et dont la mission est d'affronté seule l'armée du Roi pour réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Remontée gratuite du temps de nouveau grâce à un code Prime Gaming et également jusqu'au 16 septembre 2026.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming