Avec votre abonnement Amazon, vous avez droit chaque jeudi soir à des jeux gratuits à travers le service Prime Gaming. Depuis rebaptisé Luna, les habitudes ne changent pas : depuis hier soir, vous pouvez récupérer deux titres à ajouter à votre collection. Ne tardez pas, car l'offre est toujours temporaire. C'est le moment de vous faire plaisir sans dépenser un sou.

Prime Gaming continue de distribuer ses jeux gratuits d'août 2026

En tout, Prime Gaming vous fait cadeau de 9 nouveaux jeux gratuits au mois d'août 2026. Tous sont à récupérer le jeudi soir (ce qui n'est pas sans rappeler un certain Epic Games Store). Ça veut dire que depuis hier, le 20 août, vous avec accès à 2 titres que vous pourrez garder à vie soit directement sur la plateforme d'Amazon, soit une plateforme tiers :

Royal Romances: Forbidden Magic

Spray Paint Simulator

Royal Romances Forbidden Magic, un jeu de puzzle gratuit

Avis aux amateurs de jeux de puzzle, Prime Gaming vous plonge dans l'univers de fantasy de Royal Romances Forbidden Magic. Cette suite de Battle of the Woods vous transporte dans un monde magique où de sombres créatures cherchent à mettre à exécution un plans terrible. À vous de résoudre les énigmes qui se présentent à vous pour les contrer, percer de nouveaux secrets et, pourquoi pas, trouver l'amour. Bien que ce soit pas l'un des épisodes les plus réussis de la licence, ça ne coûte rien (littéralement) d'ajouter ce titre à votre collection Amazon et de vous faire votre propre avis dessus.

Spray Paint Simulator en cadeau sur Prime Gaming

Après le succès de PowerWash Simulator, découvrez une expérience similaire avec Spray Paint Simulator. Sauf que cette fois, pas question de nettoyer votre environnement. Au contraire, vous aller redonner de la couleur à votre quartier en repeignant les intérieurs et les extérieurs. Façade, meubles, voitures... Vous aurez l'embarras du choix pour redécorer le coin. D'autant plus qu'à mesure que vous progressez, vous découvrirez de nouvelles zones et pourrez recourir à des échafaudages pour prendre de la hauteur. Cette production signée North Star Video Games est à retrouver parmi les jeux gratuits du 20 août sur Prime Gaming.