Alors que Prime Gaming à récemment distribué les derniers jeux gratuits de son programme de juin 2026, ainsi que la première vague de tires offerts du mois de juillet 2026, ce sont donc quatre titres offerts qui vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre jeux gratuits à garder avant leur départ de chez Prime Gaming

De genres très différents, les quatre jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici disposent par ailleurs de dates butoir différentes avant qu'ils ne disparaissent du service. Il convient donc de présenter chacun plus en détails par ordre de priorité.

Mafia III: Definitive Edition (GOG)

On commence directement par le plus gros morceau du lot avec Mafia 3 Definitive Edition, développé par Hangar 13, édité par 2K Games, sorti en 2020 et qui va quitter Prime Gaming le 6 juillet 2025. Plus orienté action et GTA-like que les autres jeux de la série, Mafia 3 n'a pas vraiment convaincu à sa sortie. Mais il a su s'améliorer par la suite, notamment grâce à la Definitive Edition offerte ici. Il n'en reste pas moins un jeu d'action efficace. Il nous raconte comment un vétéran de l'armée rentré de service gravit les échelons du crime organisé des années 60 en cherchant à se venger. Entrée gratuite dans la famille via un code GOG.

A Rat's Quest - The Way Back Home (Epic Games Store)

On diminue de taille pour le second jeu gratuit encore offert par Prime Gaming, mais cette fois jusqu'au 8 juillet 2026, avec A Rat's Quest - The Way Back Home, développé par The Dreamerians, édité par Handy Games et sorti pas plus tard que le 3 avril 2026 dernier. Il s'agit d'un jeu d’action-aventure indépendant mêlant exploration et combat qui nous place donc dans les poils de Mat, un jeune rat, dont la vie est subitement chamboulée lorsqu’il tombe fou amoureux de Nat, une souris domestique et futée. Le titre vous appâte avec du fromage gratuit via un code Epic Games Store.

Sin Slayers : Reign of the 8th (GOG)

On retourne dans le pêché pour le troisième jeu gratuit encore offert par Prime Gaming, quant à lui jusqu'au 11 juillet 2026, avec Sin Slayers: Reign of the 8th, développé et édité par Goonswarm Games et sorti en 2024. Il se présente de prime à bord comme un RPG dark fantasy en pixel art, mais est avant tout un roguelite mâtiné de combats tactiques au tour par tour. Les joueurs prennent ainsi la tête d’une bande d’aventuriers pas forcément très héroïques qui vont affronter les péchés capitaux en prenant leur vice sur eux. Tentation gratuite sans avarice via un code GOG.

Tested on Humans : Escape Room (GOG)

On termine enfin cette tournée des jeux gratuits qui vont bientôt Prime Gaming avec un autre titre qui va s'en aller le 11 juillet 2026 avec Tested on Humans : Escape Room, développé et édité par mc2games et sorti en 2021. Il s'agit cette fois d'un point’n click d’évasion. Piégés dans un mystérieux centre de recherche, les joueurs enchaînent diverses salles en résolvant une succession d’énigmes, de codes à déchiffrer et autres casse-têtes. Un jeu d’escape room simple et court, mais qui a su séduire les amateurs du genre. Essai de l'escape room gratuit grâce à un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.